Вопросы малочисленных народов севера Сахалина будут решаться через избранных делегатов

Вопросы, связанные с проведением 8 съезда коренных малочисленных народов севера Сахалинской области, должны решаться коренными жителями через избранных делегатов. Такое заявление по поводу предстоящего форума сделал заместитель председателя правительства островного региона Анатолий Макоедов.

- В последнее время в средствах массовой информации неоднократно высказывались различные мнения относительно подготовки 8 съезда коренных малочисленных народов севера Сахалинской области, - сказал он. – Считаю необходимым обозначить позицию региональной власти по данному вопросу.

Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, согласно существующей нормативной правовой базе, в качестве организатора съезда выступает региональный совет уполномоченных представителей (РСУП) коренных малочисленных народов севера Сахалинской области (КМНС СО). В сентябре он обратился в правительство региона с просьбой оказать финансовое содействие в проведении мероприятия. Были обозначены сроки - ноябрь 2017 года. Также разработано «Положение о порядке подготовки, проведения и избрания делегатов 8 съезда коренных малочисленных народов севера Сахалинской области». 27 сентября 2017 года его утвердил председатель регионального совета. Так же в сентябре вышли соответствующие распоряжения областных органов власти, определившие состав оргкомитета и параметры финансовой поддержки мероприятия.

В соответствии с «положением» совет уполномоченных совместно с членами оргкомитета - главами муниципальных образований в Охинском, Ногликском, Поронайском, Смирныховском, Александровск-Сахалинском, Тымовском районах и Южно-Сахалинске - сформировал рабочие группы. Их задача - проведение локальных и районных собраний для избрания делегатов на съезд.

Практически с момента старта избирательной кампании в адрес правительства области начали поступать обращения. Речь в них шла о различных нарушениях при формировании рабочих групп и выборах делегатов. Обращения оперативно рассматривали в управлении по делам КМНС правительства Сахалинской области, а затем на заседаниях оргкомитета.

- В подавляющем большинстве случаев одни и те же события, связанные с проведением избирательной кампании, непосредственные участники трактовали совершенно по-разному, - заметил Анатолий Макоедов. - При этом сразу же четко обозначилось противостояние нескольких территориально-этнических групп.

В сложившихся условиях большинство членов оргкомитета, чтобы избежать упреков в поддержке какой-либо из сторон, рекомендовало инициаторам обращений при необходимости направлять исковые заявления в суд. На заседаниях решили рассматривать только судебные решения.

В ходе избирательной кампании были определены 59 делегатов 8 съезда КМНС СО. За все это время не было подано ни одного искового заявления. Главы муниципальных образований направили в оргкомитет письменные заключения о том, что все мероприятия проведены в соответствии с «положением». Тем не менее, при подведении итогов избирательной кампании представители регионального совета уполномоченных представителей сообщили о несогласии с этими заключениями, а также о желании отложить проведение съезда на неопределенный период. Это заявление было подкреплено письмом председателя совета. В нем сообщалось о намерении переработать «положение о порядке подготовки, проведения и избрания делегатов 8 съезда коренных малочисленных народов севера Сахалинской области», а после этого провести новые выборы. Поскольку прерогатива подготовки, проведения и избрания делегатов съезда, согласно нормативной правовой базе, полностью принадлежит региональному совету уполномоченных представителей коренных малочисленных народов севера Сахалинской области, оргкомитет без обсуждения принял к сведению решение председателя.

- Таким образом, возникла противоречивая ситуация, когда при наличии законно избранных делегатов орган, отвечающий за съезд, фактически наложил мораторий на проведение мероприятия, - отметил заместитель председателя правительства области.

В первой половине ноября стороны конфликта информировали о своем видении ситуации различные инстанции. При этом новый вариант «положения о порядке подготовки, проведения и избрания делегатов 8 съезда коренных малочисленных народов севера Сахалинской области» председатель регионального совета уполномоченных представителей так и не представил. Также, по официальным сведениям, в судебные инстанции не было подано ни одного искового заявления.

При этом, согласно действующему «положению о региональном совете уполномоченных представителей коренных малочисленных народов севера Сахалинской области», полномочия нынешних членов совета, включая самого председателя, истекли в конце октября 2017 года. Следовательно, в настоящее время этот орган не имеет права утверждать новое «положение о порядке подготовки, проведения и избрания делегатов 8 съезда коренных малочисленных народов севера Сахалинской области». Не может он также запретить избранным делегатам собраться и провести съезд. Не имеет таких полномочий и правительство региона.

– Позиция областных органов исполнительной власти остается неизменной, - подчеркнул Анатолий Макоедов. - Мы намерены при максимально возможной финансовой и организационной поддержке инициатив и национальных интересов коренного населения прилагать усилия для консолидации всех этносов, проживающих на территории Сахалина и Курил. Правительство области готово к конструктивному сотрудничеству с любыми общественными деятелями, которых жители региона наделят необходимыми полномочиями. Вопросы, связанные с проведением 8 съезда КМНС СО, должны решать сами коренные жители, которых в данном случае представляют избранные делегаты.