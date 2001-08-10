В прокуратуре Сахалинской области обсудили важные для инвесторов вопросы

Представители областного министерства экономического развития и Сахалинского агентства по привлечению инвестиций (СахАПИ) приняли участие в заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре Сахалинской области. Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском агентстве по привлечению инвестиций, о реализации инвестиционной политики и защите прав инвесторов, осуществляющих деятельность на территории островного региона, рассказал и. о. министра экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

Новая экономическая политика Сахалина и Курил ориентируется на развитие ненефтегазового сектора – сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс, обрабатывающая промышленность, туризм и сопутствующая сфера услуг. Для бизнеса в регионе действуют особые правовые режимы предпринимательской деятельности: территории опережающего социально-экономического развития – «Южная», «Горный воздух», «Курилы», «Свободный порт Владивосток». Также были созданы собственные институты развития. Новый импульс в работе получили «Сахалинский фонд развития предпринимательства» и компания «Сахалинлизингфлот». Утверждена инвестиционная стратегия региона, сформирован план создания инвестиционных и инфраструктурных объектов. Приняты нормативные акты о защите прав инвесторов и механизме поддержки инвестиционной деятельности, открыты интернет-порталы по инвестиционной деятельности, внедрен единый регламент сопровождения инвестпроектов по принципу «одного окна». Внедряются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса – 246 целевых показателя (89% - статус внедрения в Сахалинской области на 20.11.17).

Кроме этого, действуют три открытые площадки по решению вопросов инвесторов и бизнеса. Сформирована база контактных данных представителей бизнес-сообществ, которая позволяет доводить до двух тысяч предпринимателей информацию о мерах поддержки, значимых событиях в инвестиционной сфере. По каждому муниципалитету готовятся инвестиционные паспорта. В феврале 2018 г. запланировано внесение изменений и дополнений в закон об инвестиционной деятельности.

Для помощи предпринимателям создано СахАПИ, куда обращаются бизнесмены с уже действующим успешным бизнесом, и те, кто хочет освоить новую сферу, получатели дальневосточного гектара. На сопровождении агентства 16 проектов, по восьми оказана господдержка на сумму 811,0 млн. руб. Вклад в ВРП составит 54,4 млрд. руб., в бюджетную систему – 12,1 млрд. руб. Агентство продвигает свои функции и в муниципальных образованиях через проведение встреч, семинаров с бизнесом. Основная задача на ближайшее время – начать работу с проектами в сфере государственно-частного партнерства, концессий.

Правительство области заинтересовано в привлечении частных инвестиций в экономику региона и поэтому оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. Статус резидента ТОСЭР получили 10 инвесторов. Объём инвестиций в рамках проектов составит порядка 28 млрд. рублей, планируется создание более 1400 рабочих мест. Резидентами Свободный порт Владивосток являются 11 субъектов. Объём инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов составит порядка 9 млрд. рублей, планируется создать около 400 новых рабочих мест.

На стадиях реализации инвестиционных проектов в рамках правовых режимов ТОСЭР и СПВ могут возникнуть различной сложности проблемы, в этом случае разрабатываются «Дорожные карты», организуются встречи, совещания, в случае необходимости организуется выезд на площадку где реализуется или планируется реализовываться проект.

В ходе заседания также рассмотрели вопросы реализации инвестиционной политики в Южно-Сахалинске и Корсаковском городском округе. В завершении встречи представитель областной прокуратуры рассказала о планах проверок в отношении органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.