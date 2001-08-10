На Сахалине и Курилах пройдет неделя приёмов граждан

В региональной общественной приёмной Дмитрия Медведева в Южно-Сахалинске, а также в местных приёмных в районах, как и по всей России, проходит неделя приёмов граждан, приуроченная к 16-летию партии «Единая Россия».

Жители островного региона с 27 ноября по 3 декабря включительно имеют возможность обратиться к представителям партии – депутатам всех уровней и руководителям органов исполнительной власти, специалистам ведомств для решения как социально-общественных, так и личных проблем. Как сообщили ТИА «Острова» в общественной приемной Дмитрия Медведева, уже сформированы графики приемов.

Приёмы и встречи с населением пройдут на площадках 16 местных приемных партии в районах и на 105 организованных дополнительных площадках - в домах культуры, библиотеках, музеях и так далее. Планируется проведение приема сахалинцев губернатором, депутатом Госдумы, председателем областной думы и островными парламентариями, а также главами муниципальных образований и депутатами районных собраний.

В частности, в Долинском районе встречи пройдут в администрации и домах культуры в селах Стародубском, Покровке, Соколе, Взморье, Углезаводске, Быкове. Макаровский район приглашает жителей на личные приемы с представителями органов власти, которые пройдут в местной приемной и в домах культуры сел Восточное и Поречье. Поронайский район проведет ряд приемов в территориальных отделах сел Гастелло, Тихменево, Восток, Забайкалец, Вахрушев, Малиновка, Леонидово, а также в местной приемной партии.

Смирныховские власти кроме приема мэра обещают провести круглый стол по теме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, который пройдет в музее, личные приемы представителей органов власти пройдут в селах Рощино, Победино, Буюклы, Онор.

Томаринский район подготовил ряд встреч в селах Черемшанка, Пензенское, Ильинское, Новоселово, Красногорск, Белинское, Парусное. В местной общественной приемной специалисты проведут прием жителей на тему социального обеспечения и по «больным» вопросам здравоохранения.

Невельский район также открывает несколько площадок для встреч с жителями. Тематический прием по вопросам опеки и попечительства пройдет в зале библиотеки, личные приемы органы власти проведут в ДК «Горняк» в Шебунино и ДК «Шахтер» в Горнозаводске.

Жителей Ноглик приглашают на встречи в зал заседаний районного собрания, в Ногликский музей и ДК села Ныш. Углегорский район также сообщает о готовности к неделе приемов – встречи с населением пройдут в Углегорске и Шахтерске в актовом зале администраций, а также в селах Поречье, Краснополье, Бошняково, Лесогорское.

Встречи с населением в Тымовском районе пройдут в здании Собрания, а также в домах культуры в селах Ясное, Восход, Воскресеновка, Чир-Унвд, Арги-Паги, Красная Тымь.

Насыщенную программу встреч подготовил Холмский район. В планах тематические приемы по социальным вопросам, по проблемам переселения из аварийного жилья и работы управляющих компаний в Холмске и селе Яблочном. Расширенный прием граждан пройдет в сельских клубах в Совхозном и Чапланово, в администрациях сел Правда и Чехов. В Холмске состоится круглый стол с руководителями общественных организаций по вопросам здравоохранения, социального обеспечения и ЖКХ.

Известно, что на Курилах личные приемы граждан и круглые столы состоятся в Курильске, в Рейдово и Горном. Графики приемов в Охинском и других районах пока формируются.

В Южно-Сахалинске приемы пройдут как в региональной общественной приемной Медведева (Коммунистический проспект, 70), так и на 19 дополнительных площадках. В частности, в библиотеке села Ключи, в зданиях управляющей компании п/р Луговое, УК «Эдем», ЖЭУ-6, ЖЭУ-7, ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и ЖКХ», в библиотеке «Центр досуга» (ул. Украинская, 17б), в детских садах № 15, 12, 38, а также первого лицея, школы №1, №3 имени Героя России Сергея Ромашина, №6, в ДК «Родина», в клубах «Альтаир» (пр. Мира, 263б) и «Аэлита» (ул. Емельянова, 11), а также в администрации п/р Хомутово. В региональной общественной приемной Медведева планируется прием горожан мэром Южно-Сахалинска.

Подробную информацию о прохождении «недели приемов» можно получить в местных общественных приемных партии в муниципальных образованиях либо по телефону: (4242) 500-090.