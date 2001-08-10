В областном центре прошел семинар-совещание по вопросам кормопроизводства

В Южно-Сахалинске прошел обучающий семинар-совещание для специалистов сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств региона по вопросам кормопроизводства.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве сельского хозяйства области, с вступительным словом выступил заместитель министра сельского хозяйства директор департамента растениеводства и малых форм хозяйствования Александр Якуша. Он сообщил, что сегодняшнее мероприятие направлено, прежде всего, на улучшение качества кормов и увеличение надоев. «Изобретать какие-то новые технологии не нужно – у нас они есть, их просто нужно качественно исполнять, и делать это в сроки. Получая новую информацию в ходе семинара, задавайте вопросы, используйте полученные знания на производстве», – обратился к присутствующим Александр Владимирович.

Заместитель директора департамента растениеводства и малых форм хозяйствования Геннадий Лысенко выступил с информацией о мерах, которые могут повысить урожайность сельскохозяйственных культур в условиях Сахалина. Как отметил докладчик, получение для животноводства качественных кормов в необходимых объёмах невозможно без решения вопросов повышения плодородия почв через применение минеральных и органических удобрений, выполнения мероприятий по известкованию кислых почв и культуртехнических мероприятий при вовлечении в оборот ранее не использовавшихся земель. Немаловажную роль при этом играют также и выбранный состав травосмеси, и сроки выполнения технологических операций, особенно начало скашивания и завершения кормозаготовок.

Директор департамента животноводства и инвестиционного развития министерства Валерий Рыжков рассказал о качестве заготовленных в 2017 году кормов и их влиянии на продуктивность коров и задачах по кормозаготовке на будущий год. Как сообщил Валерий Александрович, специалистам хозяйств необходимо овладеть и в совершенстве оперировать данными результатов исследований агрохимической и ветеринарной лабораторий. Показатели качества направляемых для исследования кормов и анализ биохимических исследований биоматериалов, отобранных от животных (кровь, моча, молоко) в руках компетентного специалиста помогут составить полноценный рацион отвечающий потребностям животных разных половозрастных групп, при необходимости грамотно его скорректировать).

Доклад начальника отдела животноводства департамента животноводства и инвестиционного развития министерства Ильи Юрьева был посвящен влиянию состояния кормовой базы на молочную продуктивность коров. Илья Вячеславович сообщил собравшимся о непосредственном влиянии заготавливаемых кормов на продуктивность животных и качество получаемой продукции на примере передовых хозяйств Ленинградской области. Спикер назвал основные ошибки производственников при закладке силосных траншей, оптимальные сроки заготовки кормовых культур в условиях климата Сахалинской области, рекомендовал к использованию самые продуктивные и неприхотливые культуры для посева.

В завершение семинара участники обсудили вопросы кормопроизводства, задали выступающим вопросы по организации кормления скота и контроля полноценности рационов.