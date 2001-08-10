Депутаты Холмска провели очередную сессию

Традиционным «часом главы администрации» открылась 51-я сессия собрания муниципального образования в Холмске.

Андрей Сухомесов представил доклад о работе, проведённой муниципалитетом в текущем году, по состоянию на 30 ноября 2017 года. В первую очередь он коснулся исполнения эффективного контракта, заключённого между главой администрации округа и правительством островного региона. Так, из 74 показателей, предусмотренных данным контрактом, на сегодняшний день исполнено уже 70. Здесь и покупка жилья для медработников, и организация социальных магазинов, и привлечение инвестиционных проектов, и выделение земельных участков для многодетных семей, и снижение уровня смертности населения, и многое другое из того, что охватывает все сферы жизнедеятельности муниципального образования. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города Холмска.

Следующим вопросом выступления стали благоустройство и капитальный ремонт дворовых территорий и дорожного полотна. Глава администрации отметил, что на 2017 год было запланировано преображение 29 дворов, а станет цифра в 33 двора, поскольку несколько придомовых территорий перешли на доработку с 2016 года. Капремонт коснулся дворов по улицам: Победы, 26,28 и 30, Советская, 102, 104, 106, 108 и 108-а, Советская, 126 и 128, Чехова, 107, Школьная, 2 и 4 в селе Правда, Новая, 4 и Огородная, 5 в Костромском и др.

Отремонтированы значительные участки дорог по улице Железнодорожная и Советская, доработан участок по Школьной, приведена в нормативное состояние часть внутриквартальных проездов.

Выполнен большой объём работ по ремонту фасадов и кровель многоквартирных домов в городе и сёлах района. Сегодня завершается реконструкция фасадов целого микрорайона (улицы Пионерская и Комсомольская), который сможет наглядно продемонстрировать, каким станет Холмск через 3 – 5 лет такой же активной и плодотворной работы.

Также шла речь о повышении контроля над качеством пассажирских перевозок благодаря взаимодействию с членами общественного консультативного совета, об ужесточении требований к перевозчикам при заключении новых муниципальных контрактов с февраля 2018 года, о приобретении администрацией новых 20 автобусов, которые в самое ближайшее время выйдут на внутрирайонные и городские маршруты.

Говорилось и об организации отопительного сезона, а также о порядке организации работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети в округе и др.

По завершении доклада депутаты задали ряд вопросов главе администрации.

В повестку дня самой 51-й сессии были вынесены такие вопросы, как порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Холмский городской округ», избрание председателя постоянной комиссии по экономике и бюджету Собрания. Кроме того, депутаты рассмотрели ходатайства об освобождении от депутатских обязанностей Петра Русакова, Сергея Яковлева и Евгения Насонова, а также ряд представлении о награждении холмчан, отличившихся в трудовой и общественной жизни, нагрудным знаком муниципального образования «Холмский городской округ» «За заслуги», почётными грамотами и благодарственными письмами органов местного самоуправления.