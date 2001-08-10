В мэрии Корсакова обсудили проблемы свободного порта

В мэрии Корсакова прошла встреча начальника Сахалинской таможни Виктора Холичева с Тимуром Магинским, исполняющим обязанности мэра Корсакова. На встрече обсуждались вопросы реализации и развития свободного порта «Владивосток». Главной целью встречи стала организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления, общественности и предпринимателей.

Как ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможне, в совещании приняли участие начальник таможенного поста Корсакова, заместитель главы администрации Корсаковского городского округа, руководитель управления экономического развития, депутат Сахалинской областной Думы и общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области - эксперт агентства стратегических инициатив Сахалинской области.

В формате открытого диалога участники встречи обсудили проблемные вопросы требований к обустройству зон таможенного контроля для использования процедуры свободной таможенной зоны в рамках территории Свободного порта Владивосток, а также порядок и условия применения процедуры свободной таможенной зоны.

В результате достигнуты договоренности о системной разъяснительной работе по информированию заинтересованных кругов предпринимателей на базе Корсаковского таможенного поста в рамках рабочей группы Сахалинской таможни с целью активизации и привлечения к реализации возможных проектов свободного порта Владивосток, а также максимального содействия таможенных органов предпринимательской инициативе.

Федеральный Закон № 212- ФЗ «О свободном порте Владивосток» подписан президентом Российской Федерации 13 июля 2015 года.

С 4 июля 2016 года к свободному порту Владивосток (СПВ) отнесена и территория Корсаковского городского округа, включая территорию и акваторию морского порта. Согласно закону в СПВ действует особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты свободного порта получают ряд преференций: налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур, максимальное снижение административных барьеров.