В мэрии Корсакова обсудили проблемы свободного порта
В мэрии Корсакова прошла встреча начальника Сахалинской таможни Виктора Холичева с Тимуром Магинским, исполняющим обязанности мэра Корсакова. На встрече обсуждались вопросы реализации и развития свободного порта «Владивосток». Главной целью встречи стала организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с органами местного самоуправления, общественности и предпринимателей.
Как ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможне, в совещании приняли участие начальник таможенного поста Корсакова, заместитель главы администрации Корсаковского городского округа, руководитель управления экономического развития, депутат Сахалинской областной Думы и общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области - эксперт агентства стратегических инициатив Сахалинской области.
В формате открытого диалога участники встречи обсудили проблемные вопросы требований к обустройству зон таможенного контроля для использования процедуры свободной таможенной зоны в рамках территории Свободного порта Владивосток, а также порядок и условия применения процедуры свободной таможенной зоны.
В результате достигнуты договоренности о системной разъяснительной работе по информированию заинтересованных кругов предпринимателей на базе Корсаковского таможенного поста в рамках рабочей группы Сахалинской таможни с целью активизации и привлечения к реализации возможных проектов свободного порта Владивосток, а также максимального содействия таможенных органов предпринимательской инициативе.
Федеральный Закон № 212- ФЗ «О свободном порте Владивосток» подписан президентом Российской Федерации 13 июля 2015 года.
С 4 июля 2016 года к свободному порту Владивосток (СПВ) отнесена и территория Корсаковского городского округа, включая территорию и акваторию морского порта. Согласно закону в СПВ действует особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Резиденты свободного порта получают ряд преференций: налоговые льготы, упрощение таможенных и визовых процедур, максимальное снижение административных барьеров.
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