Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями Владимировки

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с инициативной группой жителей частного сектора Владимировки. Участие в разговоре с активистами приняли также руководители ключевых структурных подразделений администрации и коммунальных предприятий города.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, в более чем полуторачасовом диалоге были затронуты вопросы электроснабжения, газификации, благоустройства и строительства социальных объектов на территории этого района областного центра.

- Подобные встречи по нашей просьбе администрация проводит регулярно. Положительный результат от такого взаимодействия очевиден: мы высказываем проблемы и видим, что нас слышат. Какие-то вопросы решаются на месте, а какие-то изменения требуют времени. Такой формат общения удобен для нас и результативен, в отличие от стихийных митингов и массовых уличных собраний, когда важно не что говорится, а насколько громко это озвучивается. Прока от таких мероприятий мы не видим, - отметила одна из жительниц Лариса Гагарина.

В начале встречи Сергей Надсадин отметил, что Южно-Сахалинск берет свое начало с Владимировки. Здесь выросло не одно поколение коренных южносахалинцев. К слову, семья Надсадиных в 60-е годы проживала на улице Матросова.

- Это старейший район, который строился хаотично, без всякого планирования, сопутствующей инфраструктуры, что в современных условиях осложняет обустройство комфортной жизни здесь. Задача власти - сообща с жителями, внести возможные корректировки, чтобы обеспечить недостающие условия. Мы поэтапно над этим работаем, уже много чего удалось решить, вместе с тем еще достаточно актуальных задач впереди. Нам важно услышать самих жителей: обратная связь в этом процессе очень важна, - подчеркнул градоначальник.

Одним из первых активисты задали вопрос о продолжительных 11-часовых отключениях электричества на время проведения плановых работ на сетях. Это обстоятельство вызвало шквал обращений от жителей, в том числе и в социальных мессенджерах. К разговору подключился начальник южно-сахалинского сетевого района филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» Павел Кирилин. Он извинился за вынужденные неудобства и отметил, что ремонтная программа повысит надежность электроснабжения. После замены сетей во время непогоды опасность аварийных отключений будет сведена к минимуму. Сейчас работы вышли на завершающую стадию. Очередные отключения планируются 6-7 и 11-12 декабря на период не более 6 часов с 10.00 до 16.00.

Затронули жители и вопрос уличного освещения. С момента последней встречи актива территории с градоначальником по поручению Сергея Надсадина были заменены аварийные опоры вдоль улицы Льва Толстого. Поэтапно решается вопрос о наружном освещении и по другим улицам. В частности, мэр распорядился в 2018 году решить вопрос с проектированием и реализацией проекта по освещению ул. 1905 года, а также поручил ДГХ в рамках реализации программы «Комфортная среда» сформировать дорожную карту по освещению Владимировки до 2020 года.

Еще один вопрос, который очень интересовал собравшихся, заключался в острой нехватке на территории планировочного района объектов социальной инфраструктуры. Начальник департамента образования Анастасия Киктева рассказала, что в настоящее время сформирован участок под строительство детского сада по ул. Матросова. В адресную инвестиционную программу также включено строительство детского сада на месте коррекционной школы «Надежда». В свою очередь это учреждение переедет в новое здание, возведение которого начнется в 2018 году. Кроме того, улучшить ситуацию в сфере физкультуры и спорта призван модульный многофункциональный спортзал по ул. Железнодорожной. Ввести его в эксплуатацию планируется в самое ближайшее время.

Рассказали активистам и о планах по газификации территории. Со слов заместителя руководителя Агентства по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области Евгения Токарева, газораспределительная станция «Южная» (ПАО «Газпром») будет введена в эксплуатацию ориентировочно в 2020-2021 гг. Строительство газораспределительной сети во Владимировке будет осуществляться поэтапно, начиная с первой очереди строительства сетей, в соответствии с уже подготовленной муниципалитетом проектной документацией.

Свою оценку инициативная группа дала оперативности служб по расчистке дорог от снега. Опыт прошлого и первые метели нынешнего сезона показали, что дорожники с задачей справляются достаточно успешно.

Не обошли стороной и вопрос по вывозу бытовых отходов. Напомним, к обязанностям частных домовладельцев относится заключение договоров на вывоз мусора со специализированными организациями. Причем график работы коммерческие компании предполагают не унифицированный, а индивидуальный. Сейчас, согласно договоренностям с муниципалитетом, хозяева частных владений при заключении договора могут бесплатно получить евроконтейнер для складирования отходов. Это хорошее подспорье для ответственных домовладельцев.

Определенные замечания были высказаны по качеству работы общественного транспорта, связывающего Владимировку с центром города. Сейчас линию маршрута 8С обслуживают четыре единицы пассажирского автотранспорта. По мнению жителей, в часы пик с наплывом пассажиров это количество автобусов не справляется. Заместитель городского управления транспорта Даниил Зеленев подчеркнул, что в администрации работают над поэтапным решением проблемы. Кроме того, уже со следующей недели существенно будет увеличено число транспорта на линиях 16а (до 5 единиц) и 256 (до 6 единиц) маршрутов. С февраля 2018 года 6-7 автобусов средней вместимости дополнят существующий маршрут 8С. Сейчас проводится процедура оформления транспорта.