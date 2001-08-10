Владимир Путин предложил поддержку сахалинским семьям

Владимир Путин провел в Кремле заседание координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, в ходе которого выступил с рядом социальных инициатив. Среди них ликвидация очередей в детские сады и запуск программы ипотечного кредитования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

В начале глава государства отметил, что национальная стратегия действий в интересах детей «приобрела общероссийский и общенациональный характер» и «в целом итоги очень достойные, позитивные».

По его словам, «сегодня необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие».

«На первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребёнка», –подчеркнул он.

Президент предложил установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребёнка и выплачиваться до достижения им полутора лет. Ее размер будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребёнка, установленного в регионе. В среднем она составит: в 2018 – 10 523 рубля, в 2019 году – 10 836 рублей, в 2020-м – 11 143 рубля.

При этом выплата будет предоставляться тем, кто действительно в этом нуждается. Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 миллиарда рублей.

Действие материнского капитала, по словам Путина, будет продлено до 2021 года. Из капитала будут ежемесячно выделяться средства для обеспечения нуждающихся семей. Кроме того, со следующего года маткапитал можно будет направить на оплату услуг дошкольного образования, а точнее на уход и на присмотр за ребёнком, уже с двухмесячного возраста. Это даст возможность маме после рождения ребёнка продолжить работу или образование.

Лидер государства объявил также о решении расширить число регионов, которые получат софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребёнка. Такие пособия выплачиваются с 2013 года. Право на них имеют дети до трёх лет. В текущем году подобными условиями софинансирования воспользовались 50 регионов Российской Федерации. С 1 января 2018 года поддержку смогут получить 60 субъектов Российской Федерации включая регионы, где в среднем у одной женщины рождается двое или меньшее число детей.

Помимо этого, президент выступил с инициативой запуска программы ипотечного кредитования семей, у которых в 2018 году появится второй или третий ребёнок. Такие семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством ставки сверх 6% годовых. Программа будет носить срочный характер; она будет предусматривать субсидирование процентной ставки сверх 6% при рождении второго ребенка в течение трех лет с даты выдачи кредита, а при рождении третьего ребенка – в течение пяти лет.

К примеру, сегодня средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет, по данным Банка России, 10,05 %, то есть в таком случае государство берёт на себя более 4 % стоимости кредита. По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей.

Также внимание было уделено проблеме нехватки мест в ясельных группах детских садов. «Мы практически решили проблему с местами в детских садах. Теперь нужно ликвидировать очереди в яслях – для детей от двух месяцев до трёх лет. Сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей», – заявил Путин, добавив, что такое же количество мест должно быть создано в течение двух лет.

Вместе с тем было обращено внимание на повышение доступности медицинского обслуживания детей и улучшение его качества. По словам Путина, «состояние большинства детских поликлиник, их оснащённость оборудованием оставляет желать лучшего». «Для того чтобы провести реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным расчётам, потребуется более 50 миллиардов рублей. В ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов в год, будет предоставлять федеральный бюджет», –сказал глава государства.

«Уверен, что реализация всех предложенных мер принесёт отдачу. Повторю, речь идёт о будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно больше детей и чтобы условия их жизни улучшались», - подвел итог своего выступления Владимир Путин.

Турчак Андрей Анатольевич, исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России»:

«Президент России Владимир Путин, озвучивая меры поддержки семьи на государственном уровне, обозначил четкие пути решения важнейшей гуманитарной задачи нашего времени – улучшения демографической ситуации. Фактически, это самая масштабная программа по поддержке материнства и детства. Озвученные сегодня стимулирующие меры будут способствовать повышению финансовой устойчивости семей и, как следствие, повышению рождаемости», – заявил исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Турчак отметил, что в этом направлении уже было сделано немало позитивных шагов. «Статистика говорит, что уровень младенческой и материнской смертности значительно сокращается, в большинстве регионов решена проблема с очередями в детские сады для детей от 3 до 7 лет, возводятся новые больницы, перинатальные центры. Но мы отдаем себе отчет, что предстоит сделать еще больше», – сказал Турчак.

«Наша партия при необходимости обеспечит оперативное рассмотрение и поддержку данных мер на законодательном уровне. Также одной из главных задач депутатов от «Единой России» станет партийный контроль за реализацией мер поддержки. В рамках «Десятилетия детства», которое стартует с нового, 2018 года, весь комплекс этих вопросов станет приоритетным для Партии», – резюмировал Турчак.

Как рассказала куратор проекта «Детские сады – детям» в Сахалинской области, депутат областной думы и руководитель общественной приемной Дмитрия Медведева на Сахалине Наталья Захарчук, в островном регионе проблема нехватки детских садов решается успешно, В этом году в Южно-Сахалинске и Аниве ввели в эксплуатацию 3 новых детских сада, до конца года закончится возведение еще четырех, в том числе, в Малокурильскоми в Южно-Курильске, масштабная реконструкция проведена в детском саду в Смирных. Решение этой проблемы - в приоритете и в областном центре, и других районах. За последние 2,5 года построено 19 новых учреждений, которые открыли свои двери более 3 000 малышей. Мы активно поддерживаем появление частных детсадов, в областной столице начал развиваться негосударственный сектор дошкольного образования, появились ясельные группы для малышей от пяти месяцев. Очереди в детские сады постепенно убывают, а значит, родители смогут выйти на работу.

Бюджет на 2018–2020 годы предусматривает совершенствование программы по обеспечению сахалинцев местами в детских садах, упор сделан на группу детей от 1,5 до 3 лет.

В следующем году на Сахалине и Курилах различными мерами социальной помощи охватят почти 200 тысяч жителей. Перечень поддержки широк, например, с нового года женщинам в возрасте от 19 до 25 лет, родившим первенца, будут предоставлять выплату в размере 150 тысяч рублей, предусмотрена компенсации затрат на покупку коляски и вещей для новорожденного, и многое другое, расширились и возможности использования материнского капитала.

«Россия уже достигла значительных успехов в поддержке семей и детей. Например, вдвое уменьшилось число детей-сирот в детдомах. На треть снизилось число новорождённых-отказников. На столько же — число детей, родители которых лишены родительских прав. А количество детей до 17 лет в нашей стране за пять лет выросло на 3 млн человек, - сказала Светлана Бетнарская, региональный куратор партпроекта «России важен каждый ребенок». – Сейчас государство запланировало дополнительно беспрецедентные меры поддержки семей по разным направлениям. Это продолжение долговременной политики нашей власти на улучшение демографической ситуации в стране и повышение качества жизни семей и детей. Например, президент РФ Владимир Путин предложил продлить действие материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также ввести ипотеку на льготных условиях для семей начиная с рождения второго ребенка, на что очень надеялись в обществе. Поэтому тем, кто планировал рождение детей, но не решался по финансовым причинам, не стоит откладывать этот важный шаг».