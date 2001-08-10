Областные власти оценили сахалинские территории опережающего развития

В Сахалинской области реализация проектов в рамках территорий опережающего развития и «Свободного порта «Владивосток» ведется в соответствии с планами. Такую оценку в ходе рабочего визита в островной регион дал заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

В Сахалинской области созданы три территории опережающего развития (ТОР). Проекты в рамках ТОР сельскохозяйственного направления «Южная» нацелены на повышение уровня обеспеченности островного региона продовольствием собственного производства. Здесь создан свиноводческий комплекс на 62 тысячи голов, завершено строительство тепличного комплекса на площади в 8 гектаров, продолжается строительство мега-фермы на 3800 голов дойного стада, ведутся инженерные изыскания для строительства частного индустриального парка. Объем инвестиций по этим проектам составит 16 миллиардов рублей, количество новых рабочих мест - 774.

ТОР «Горный воздух» предусматривает создание в Южно-Сахалинске горнолыжного курорта мирового уровня на базе существующего одноименного спортивно-туристического комплекса. До 2020 года здесь будет создано 50 километров горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения. Уже построены две канатные дороги на северном и южном склонах горы Большевик, новые горнолыжные трассы протяженностью около трех километров, проложены дополнительные кабельные линии электроснабжения, создана стационарная система освещения горнолыжной трассы «Юго-западный серпантин». Вскоре будет введена в строй еще одна канатная дорога на горе Красной. За счет частных инвестиций будут возведены две крупные гостиницы, два водноспортивных центра, спортивный центр «Восток», японский бальнеологический комплекс. Статус резидента уже получили семь компаний. Общая сумма инвестиций по их проектам - 14,4 миллиарда рублей. Предполагается создание более 800 новых рабочих мест. Работа по созданию курорта положительно влияет на рост туризма. В 2015 году горнолыжный комплекс посетили 60 тысяч человек. По итогам 2016 года этот показатель вырос на 43 процента – более 86 тысяч посетителей. А к 2020 году прогнозируется увеличение турпотока до 300 тысяч человек.

Еще одна территория опережающего развития – «Курилы» - создана несколько месяцев назад. В ее рамках в селе Малокурильском на острове Шикотан на базы рыбокомбината «Островной» создается комплекс по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции. Инвестиции составят около восьми миллиардов рублей, это собственные средства резидента. К 2020 году планируется создать 700 рабочих мест. Сейчас уже началось строительство завода на 1000 тонн рыбопродукции. Еще один потенциальный инвестор планирует организовать рыбоперерабатывающее производство в селе Крабозаводском. Размер вложений – 2,5 миллиарда рублей.

Также на два муниципалитета Сахалинской области – Углегорский и Корсаковский районы - распространен режим «Свободного порта «Владивосток». Статус резидента получили 12 компаний. Планируется создание более 600 новых рабочих мест. Объем частных инвестиций составит около 9,5 миллиарда рублей. Также на подходе – масштабный проект по созданию в Углегорском районе мощностей по добыче и отгрузке угля. Его инициатор – «Восточная горнорудная компания» - собирается стать резидентом «Свободного порта «Владивосток». Объем инвестиций до 2025 года составит около 60 миллиардов рублей. Предприятие планирует существенно нарастить добычу угля на Солнцевском месторождении, создать глубоководный порт для отгрузки топлива, позволяющий обрабатывать суда большой вместимости. Соединит их между собой магистральный конвейер длиной в 28 километров. Реализация проекта повлечет за собой создание 1200 новых рабочих мест.

- Мы посмотрели все цифры, - сказал Юрий Трутнев по итогам состоявшегося в Южно-Сахалинске совещания. - Количество инвесторов, объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест несколько даже выше планов.

При этом Юрий Трутнев обратил внимание областных властей на необходимость увеличения объемов частных инвестиций в проекты развития.

- Нам следует больше уделить внимания инфраструктуре, создать базу для привлечения инвестиций в рамках ТОР «Южная», «Горный воздух» и «Курилы», - отметил губернатор Олег Кожемяко. – Это энергетика, дороги и другие объекты, которые дадут возможность инвесторам реализовать свои проекты без лишних затрат.