«Единая Россия» обсудила введение тестов на наркотики в школах

Сергей Неверов предложил обсудить введение обязательного тестирования на наркотики в школах. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

В понедельник, 4 декабря, в Государственной думе проходит международная конференция «Парламентарии против наркотиков».

Раннее выявление потребления наркотиков подростками позволит значительно сократить число тех, кто потенциально сможет пополнить ряды наркозависимых, считает заместитель председателя Государственной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Выступая на пленарном заседании конференции, он заявил: «Мир без наркотиков – это значит, мир без разрушенных семей, сломленных судеб».

Наркоманию и терроризм Неверов считает «самыми страшными угрозами для любого государства». «Преступные доходы от торговли наркотиками в основном направляются на финансовую поддержку террористических организаций. Наркоиндустрия постоянно совершенствуется, ежедневно появляются сотни новых наркотиков и их производных. Для этого используются новейшие научные методики и технологические достижения, а преступники не скупятся на средства защиты своего криминального бизнеса», - отметил он.

Неверов подчеркнул, что «для депутатского корпуса фракции «Единая Россия» принятие законодательных мер по предотвращению распространения наркотиков является одним из приоритетов». «В нашей фракции 340 депутатов, представляющих все регионы России, и каждый, увы, хоть раз, но сталкивался в своем субъекте с семьей, которую настигло это горе», - констатировал Руководитель фракции.

Он напомнил, что депутаты «Единой России» возглавляют комитеты Государственной думы, в сферу деятельности которых входят законодательное обеспечение в вопросах безопасности нашего государства и здоровья нации. При этом высказал убеждение, что «борьба с наркотиками – базовая задача всех российских Государственных структур, депутатов всех уровней при непосредственном взаимодействии с гражданским обществом». И конференция, заметил Неверов, сможет стать «важным шагом по консолидации усилий всего мирового сообщества, обмену опытом по борьбе с распространением наркомании».

В частности, руководитель фракции обратил внимание на инициативу, которая сейчас широко обсуждается в обществе, - введение социально-психологического тестирования среди учащихся наших школ на предмет употребления наркотиков. «Раннее выявление потребления наркотиков подростками позволит значительно сократить число тех, кто потенциально сможет пополнить ряды наркозависимых. Такого рода тестирование позволит своевременно через врачей, психологов, родителей, службы социальной поддержки оказать помощь и спасти человека. Такая инициатива есть, но она, конечно же, требует обсуждения с родителями, с медицинским сообществом, с психологами», - заявил Неверов.

Кроме того, депутат считает необходимым «криминализировать пропаганду и рекламу незаконного потребления и оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». «Именно через социальные сети идет вовлечение молодежи в процессы распространения и употребления этой отравы, несущей смерть. Особенно это касается относительно новой тенденции употребления курительных смесей, так называемых, спайсов», - заметил Неверов.

В целом, как отметил парламентарий, депутаты Госдумы всех фракций последовательно выступают за недопустимость легализации немедицинского потребления наркотиков в любых формах. «Несмотря на разные политические взгляды, в этом вопросе мы едины. Либеральный подход к вопросам распространения и немедицинского употребления наркотиков неизбежно приведет страну к гибели. Мы дорожим нашим молодым поколением и хотим заложить крепкий фундамент для здоровой и сильной нации», - указал он.

В этом плане России есть чем поделиться с зарубежными коллегами. Утвержденная по инициативе президента в 2010 году стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, способствовала консолидации усилий органов власти и гражданского общества в решении проблем распространения наркомании, и связанных с ней негативных последствий. 15 апреля 2014 года правительство Российской Федерации утвердило государственную программу «Противодействие незаконному обороту наркотиков». Программа предусматривает создание национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. На законодательном уровне ведется постоянная работа по противодействию наркоугрозе.