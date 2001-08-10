Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2017
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12:52, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Сахалинский сенатор стал главой комитета Совета Федерации по экономполитике

Сахалинский сенатор стал главой комитета Совета Федерации по экономполитике

Сахалинский сенатор Дмитрий Мезенцев возглавил комитет Совета Федерации по экономической политике. Такое решение было принято в ходе заседания палаты регионов путем открытого голосования. Кандидатура Дмитрия Мезенцева была поддержана единогласно. Новый сенатор сменил предыдущего главу комитета Юрия Неёлова.

Как ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, Дмитрий Мезенцев имеет большой опыт работы в законодательной и исполнительной структурах власти. В комитете по экономической политике он трудится с 2002 года.

- Я намерен продолжить сложившуюся в комитете практику сотрудничества с федеральными министерствами, региональными властями и коллегами из Государственной Думы. Кроме того, продолжится и активное взаимодействие с российскими корпорациями энергетической сферы, бизнес-объединениями, общественными организациями, которые защищают интересы среднего и малого бизнеса, - поделился новый глава комитета Совета Федерации по экономической политики Дмитрий Мезенцев.

Она также добавил, что в ближайшее время комитет предложит повестку выездных заседаний в регионах страны, где совместно с главами субъектов Федерации и региональными властями будут определены актуальные вопросы, требующие поддержки федерального центра.

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