Сахалинский сенатор стал главой комитета Совета Федерации по экономполитике

Сахалинский сенатор Дмитрий Мезенцев возглавил комитет Совета Федерации по экономической политике. Такое решение было принято в ходе заседания палаты регионов путем открытого голосования. Кандидатура Дмитрия Мезенцева была поддержана единогласно. Новый сенатор сменил предыдущего главу комитета Юрия Неёлова.

Как ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, Дмитрий Мезенцев имеет большой опыт работы в законодательной и исполнительной структурах власти. В комитете по экономической политике он трудится с 2002 года.

- Я намерен продолжить сложившуюся в комитете практику сотрудничества с федеральными министерствами, региональными властями и коллегами из Государственной Думы. Кроме того, продолжится и активное взаимодействие с российскими корпорациями энергетической сферы, бизнес-объединениями, общественными организациями, которые защищают интересы среднего и малого бизнеса, - поделился новый глава комитета Совета Федерации по экономической политики Дмитрий Мезенцев.

Она также добавил, что в ближайшее время комитет предложит повестку выездных заседаний в регионах страны, где совместно с главами субъектов Федерации и региональными властями будут определены актуальные вопросы, требующие поддержки федерального центра.