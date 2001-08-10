В правительстве региона предоставят гранты в поддержку инициатив жителей сёл
Цель данного конкурса - активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения, развития на селе институтов гражданского общества, вовлечения некоммерческого сектора в реализацию программ по развитию сельских территорий Сахалинской области.
Как ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, в том числе государственные (муниципальные) учреждения, за исключением казенных учреждений. Отбор претендентов на предоставление грантов будет проводиться по следующим направлениям:
- благоустройство сельских населенных пунктов (формирование единого архитектурно-планировочного решения с учётом историко-культурных традиций);
- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
- очистка озер, рек, лестных насаждений;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов;
- поддержка сельского туризма;
- нравственное и патриотическое воспитание молодежи, проживающей в сельской местности;
- проведение культурных мероприятий с участием коллективов народного творчества, художественной самодеятельности, создание центров детского досуга и творчеств и др.;
Размер гранта зависит от объема планируемой деятельности по проекту и не может превышать 500 тысяч рублей. При этом заявка должна предусматривать привлечение заявителем средств из других источников и личный вклад в реализацию проекта в размере не менее 10% от общей суммы проекта.
Для участия в конкурсе необходимо направить заявочные документы установленного образца по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32, оф. 327, или на адрес электронной почты: e.ulyanova@ sakhalin.gov.ru. Телефон для справок: 670-297 (Ульянова Елена Александровна). Документы для участия в конкурсе можно подать до 11 января 2018 года включительно.
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