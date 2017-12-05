Тихоокеанское
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Южносахалинцев призывают не тянуть с договорами на техобслуживание газового оборудования
21:21, 05.12.17 | Новости политики Сахалина и Курил

Сергей Надсадин обсудил территории развития областного центра

Совещание, посвященное реализации в Южно-Сахалинске проектов в рамках территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), прошло по инициативе Сергея Надсадина в администрации областного центра.

Как сообщили в агентстве по развитию города, участниками совещания стали предприниматели и представители организаций, чьи проекты вошли в ТОСЭР «Горный воздух» и «Южная». Это создание индустриального парка, строительство аэровокзального комплекса, бальнеологического курорта, гостиниц и др. Резиденты ТОСЭР рассказали мэру об этапах проведения работ и сроках ввода своих объектов в эксплуатацию.

Кроме того, в ходе диалога также был обозначен ряд вопросов, требующих для реализации проектов участия и поддержки со стороны муниципалитета. Во многом они были посвящены синхронизации действий отраслевых структур мэрии, а также ресурсоснабжающих организаций. В первую очередь это касается мероприятий по строительству инженерных коммуникаций к новым объектам, решения земельных вопросов, оказания консультативной поддержки со стороны департаментов и управлений мэрии.

Напомним, от муниципалитета ведомством, осуществляющим взаимодействие с резидентами ТОСЭР, является департамент экономического развития. Мэр поручил его руководству активнее взаимодействовать с инвесторами и оказывать им всестороннюю поддержку.

Все обозначенные вопросы, которые требуют проработки  администрации города, внесены в протокол совещания. Мэр потребовал от подчиненных оперативно представить информацию по решению каждого из них.

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