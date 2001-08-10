В правительстве Сахалинской области произошли кадровые изменения

С 6 декабря исполнять обязанности первого заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области будет Антон Волошко.

Как ТИА «Острова» сообщили в администрации области, ему 37 лет. Антон Волошко - уроженец Владивостока. В 2002 году он окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. Трудился корреспондентом «Общественного телевидения Приморья», работал в телекомпаниях «Первый канал» и «НТВ». Трудился на различных должностях в средствах массовой информации. В мае 2015 года был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

Заниматься вопросами развития экономики в ранге заместителя председателя правительства Сахалинской области будет Алексей Белик. До этого дня он руководил региональным министерством экономического развития.

Алексей Белик в 2005 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Финансы и кредит». Работал в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, в «Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию», «Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке». Занимал пост вице-мэра администрации Южно-Сахалинска. В феврале 2017 года возглавил министерство экономического развития Сахалинской области. Теперь исполнять обязанности руководителя этого органа исполнительной власти будет Алексей Успенский, первый заместитель министра.

10 декабря истекает срок полномочий заместителя председателя Правительства Сахалинской области Александра Житкова, отвечающего за строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику, гражданскую оборону, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.