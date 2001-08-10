На Сахалине создадут новые рабочие места

На Сахалине будут создавать новые рабочие места в отраслях, не связанных с добычей нефти и газа. Это один из приоритетов нового долгосрочного плана развития, который разработан в регионе. Его важная особенность - комплексный подход к решению вопросов экономики и социальной сферы. Вместе с созданием производств на территориях должны обеспечиваться социально-бытовые условия для населения - строиться жилье, дороги, объекты образования, медицины, культуры и спорта. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко, накануне принявший участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО.

Как сообщили ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области, открывая мероприятие, Юрий Трутнев отметил, что сегодня на Дальнем Востоке реализуется уже около 1 тысячи инвестиционных проектов. Построено 73 новых предприятия, а до конца текущего года будет сдано еще 86. На макрорегион приходится почти треть всех иностранных инвестиций, направляемых в Россию.

- Президент Владимир Путин ставит задачу по ускоренному развитию Дальнего Востока. Важно понимать, что речь идет не только об экономике, но и о социальной сфере. Необходимо в комплексе решать эти вопросы, создавая достойные условия для жизни людей: строить жилье, дороги, детские сады, больницы, дома культуры и спортивные объекты, - сказал Юрий Трутнев.

В Сахалинской области за этот период реализуют новый долгосрочный план развития. Он предполагает дальнейшее снижение роли нефтегазовой сферы в жизни региона. В экономике власти видят возможность запуска новых инвестиционных проектов. Предполагается создание около 11,5 тысяч новых рабочих мест, 70 процентов - в сферах, не связанных с добычей нефти и газа.

Потенциал районов Сахалина и Курил предлагается раскрыть через образование центров экономического роста региона. Каждый из них будет иметь свою специализацию.