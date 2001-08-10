Сахалинские молодогвардейцы выступили за выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок

На митинге-концерте в честь 85-летия Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Как сообщили ТИА «Острова» в всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», официальный старт избирательной кампании будет дан в ближайшие десять дней. А само голосование пройдет 18 марта следующего года.

- Каждого из нас не может не волновать, как будет развиваться Россия в ближайшие шесть лет. Нам нужна стабильность и целенаправленное движение вперед, нам нужна Великая Россия. Сегодня невероятно усложнилась международная обстановка, и задачи, стоящие перед нашей страной, требуют системного подхода. За Владимиром Путиным не только огромное доверие людей, но и опыт сложных реформ и преодоления кризисных ситуаций, чего нет ни у кого из других кандидатов, - считает депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин.

- Мне кажется, неслучайно это произошло сразу после выступления Владимира Владимировича на форуме «Доброволец». Та огромная эмоциональная поддержка, которую ему выразили участники форума, подсказали, как этого судьбоносного решения ждет Россия, и именно молодежь, которой предстоит определять будущее страны. Волонтерское движение активно развивается и в Сахалинской области. Строится множество спортивных и детских площадок. Проводятся масштабные работы по благоустройству территории. Уверены, что вся эта работа будет продолжена. А мы со своей стороны организуем кампанию среди молодых сахалинцев в поддержку действующего президента, - отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус.