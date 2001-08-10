Жителей областного центра приглашают на дополнительные выборы в гордуму

10 декабря на территории 4-х одномандатных избирательных округов Южно-Сахалинска состоятся дополнительные выборы депутатов городской думы Южно-Сахалинска 5-го созыва. Они пройдут по 2, 3, 11 и 17-му одномандатным избирательным округам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

В основном это касается горожан, проживающих в районе Новоалександровска и Владимировки, а также улиц Пуркаева, Пограничная, Комсомольская, Емельянова, Пушкина, Амурская, пр. Победы. Подробные границы одномандатных избирательных округов размещены на официальном сайте гордумы Южно-Сахалинска в разделе «Избирательные округа».

Жителям областного центра, которым предстоит воспользоваться своим активным избирательным правом, разосланы пригласительные с указаными номерами избирательного участка и телефона, а также режимом работы участковой избирательной комиссии.

Горожан, недавно переехавших в указанные выше районы, просят заранее придти на избирательный участок для сверки списка избирателей.

Если возникнет ситуация, что гражданина не окажется в списках, но у него есть регистрация в данных округах, то его включат в дополнительные списки, отметили в ТИК.

Напомним, недавно мандаты городской думы Южно-Сахалинска сдали 4 депутата Наталья Ждакаева, Александр Шарифулин, Юрий Цой (перешли в облдуму) и Александр Гринберг (стал вице-мэром). Голосование 10 декабря продлится с 08.00 до 20.00. На 4 мандата в городскую думу Южно-Сахалинска претендуют 29 кандидатов.