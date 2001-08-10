В Южно-Сахалинске подведены итоги довыборов

В Южно-Сахалинске подведены итоги прошедших довыборов депутатов в городскую думу пятого созыва. После подсчета всех голосов стало понятно, кто из кандидатов получит депутатский мандат. Явка составила 11,34%, на избирательные участки пришли 2 354 человека. Довыборы прошли без нарушений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в южно-сахалинской городской избирательной комиссии.

Одномандатный избирательный округ №2.

Явка на округе составила 536 человек. Победил Сергей Замотаев, набравший 269 голосов или 50,19% от общего количества избирателей. На втором месте оказался Иван Ковтун, за него проголосовали 102 человека или 19,03%.

Сергей Замотаев выдвигался Сахалинским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия». Имеет высшее образование, живет в Южно-Сахалинске, работает в городской администрации, в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» начальником управления территорией Ново-Александровск.

Одномандатный избирательный округ №3.

Явка составила 357 человек. Победил Евгений Тян, за него проголосовали 229 человек или 64,15% от общего числа избирателей на округе. На втором месте расположился Вячеслав Ким, за которого проголосовали 59 человек или 16,53%.

Евгений Тян выдвигался Сахалинским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия». Имеет высшее образование, живет в Южно-Сахалинске. Работает главным специалистом регионального отдела ООО «Сентинел Кредит Менеджмент».

Одномандатный избирательный округ №11.

Явка составила 842 человека. 405 избирателей (48,10%) отдали свои голоса Игорю Логвинову, который и победил на этом избирательном округе. Вторым стал Максим Трофимов, набравший 207 голосов (24,58% от общего количества избирателей).

Игорь Логвинов самовыдвиженец. Имеет высшее образование, живет в Южно-Сахалинске. Работает в ООО «ЭкоСити» коммерческим директором.

Одномандатный избирательный округ №17.

Явка составила 619 человек. Победил Евгений Любый, набравший 298 голосов или 48,14% от общего количества избирателей. Немного отстала от него Галина Подойникова, за которую проголосовали 209 человек 33,76%.

Евгений Любый выдвигался Сахалинским региональным отделением всероссийской политической партии «Единая Россия». Живет в Южно-Сахалинске, работает в МКУ «Управление делами городской думы Южно-Сахалинска» помощником депутата.