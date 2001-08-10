Владимир Сидоренко занял должность заместителя председателя правительства области
С сегодняшнего дня, 13 декабря 2017 года, исполнять обязанности заместителя председателя сахалинского правительства будет Владимир Сидоренко. Прежде он возглавлял региональное агентство по развитию электроэнергетики и газификации.
Как рассказали ТИА «Острова» в аппарате губернатора и правительства области, Владимир Сидоренко родился в городе Назарово Красноярского края. Окончил с отличием Красноярский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в энергетике)». Трудовой путь начал в обособленном подразделении «Тепловые сети» ОАО «Сахалинэнерго». Прошел путь от экономиста до заместителя генерального директора компании по энергетике. В июне 2017 года приступил к руководству агентством по развитию электроэнергетики и газификации Сахалинской области.
В новой должности Владимир Сидоренко будет курировать следующие отрасли: транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, газификация, и строительство.
- Еще лет десять назад у островной инфраструктуры была одна задача - «день простоять да ночь продержаться», - сказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области. – Сегодня требования растут. По каждому из направлений требуется улучшение и внятная динамика развития. Цель – обеспечить комфортную жизнь на Сахалине и Курилах, бесперебойную работу и рост экономики. Потенциал Сахалинской области - экономический и финансовый - позволяет решить эту задачу.
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