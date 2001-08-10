В Сахалинской области внедрят метод проектного управления

На рассмотрение президиума регионального совета по приоритетным проектам и программам под руководством председателя правительства Сахалинской области Веры Щербины, были представлены пять инициатив в различных отраслях, как запущенные в работу, так и те, которым это еще предстоит. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительстве Сахалинской области.

Все инициативы будут реализовываться в рамках проектного управления, которое с 2016 года активно внедряется в федеральных, региональных и муниципальных органах власти. Этот метод, призванный обеспечить достижение целей в условиях временных и ресурсных ограничений, позволяет повысить эффективность принимаемых решений.

- В 2017 году в нашем регионе сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая проектную деятельность, - отметила Вера Щербина, открывая обсуждение. - Созданы соответствующие органы управления, в том числе, центральный проектный офис в составе регионального министерства экономического развития. Сформирован портфель из 14 приоритетных проектов по различным направлениям.

Проект, разработанный в областном министерстве образования, предусматривает создание и развитие детского технопарка «Кванториум» - площадки, оснащенной высокотехнологичным оборудованием. В результате его реализации будет открыто не менее 12 направлений обучения – квантумов. 12 тысяч сахалинских школьников будут ежегодно осваивать программы естественнонаучной и технической направленности. Общая потребность в финансировании для полномасштабной реализации проекта на период до 2020 года составляет около 770 миллионов рублей. Участники регионального совета одобрили проект министерства образования. В ближайшее время образовательному ведомству предстоит сформировать комитет из представителей заинтересованных ведомств и разработать график реализации инициативы.

Другой представленный экспертам проект затрагивал крайне важный для многих жителей области вопрос. Речь шла о формировании на территории области рынка доступного жилья. Инициатором проекта выступило АО «Сахалинское ипотечное агентство». Разработчики отметили, что на рынке области ощущается нехватка нового жилья эконом-класса. Сдерживающим фактором для развития жилищного строительства, в частности, является отсутствие перспективных земельных участков с развитой инфраструктурой. Для решения этой и других проблем авторами создана «дорожная карта», которая позволит сформировать строительные площадки и внедрить новые технологии для снижения стоимости жилья. Важным и эффективным инструментом начинаний может стать предоставление целевых мер социальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Для реализации этого проекта, получившего одобрение участников регионального совета, будет создан комитет, участниками которого станут представители областных ведомств, курирующих строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальных властей и ресурсоснабжающих организаций.

Также участники заседания одобрили еще три проекта – «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие перинатального центра в Сахалинской области», «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Ипотека и арендное жилье».