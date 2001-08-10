Депутаты рассмотрели важные для Холмска вопросы
В преддверии последней в текущем году сессии собрания депутатов Холмска состоялось заседание постоянных комиссий. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
В повестке заседания значилось 16 пунктов. Депутаты-члены комиссий рассмотрели такие вопросы как внесение изменений в решение собрания о бюджете муниципального образования, утверждение протокола публичных слушаний по проекту бюджета округа, непосредственно сам бюджет муниципального образования «Холмский городской округ», внесение изменений в порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда, утверждение изменений, внесённых в правила землепользования и застройки в городе Холмск и др.
Докладчиками выступили глава муниципального образования-председатель собрания Александр Бородин, исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации Евгения Судникович, заместитель Холмского городского прокурора Елена Кикоть, начальник управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Кирилл Шапринский, начальник отдела архитектуры и градостроительства Алла Хоменко, председатель постоянной комиссии по социальной политике Дмитрий Андреев.
Следующим этапом работы по внесённым на рассмотрение постоянных комиссий вопросам станет утверждение их на очередной сессии собрания.
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