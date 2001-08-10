Сахалинские общественники прокомментировали выдвижение Путина

В ходе традиционной большой встречи со СМИ 14 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о своем решении идти на выборы главы государства в марте следующего года в качестве самовыдвиженца.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики Правительства Сахалинской области, своим мнением по этому поводу поделились представители общественных организаций островного региона:

Анатолий Крутченко, председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов:

- Хочу напомнить, что еще 25 октября Генеральный совет Федерации независимых профсоюзов России обратился с призывом к Владимиру Владимировичу Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборах Президента России в марте 2018 года. Знаково и то, что впервые свое решение участвовать в выборах-2018 он озвучил на митинге трудового коллектива по случаю юбилея Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Это говорит о том, что он опирается не на политическую партию, какие-то общественные объединения, а именно на трудящихся, на население страны. Естественно, что профсоюзы будут оказывать ему всемерную поддержку в ходе предвыборной кампании.

Пак Сун Ок, руководитель общественной организации «Сахалинские корейцы»:

- Судьба моей семьи, моих детей связана с Россией. Мы здесь живем и не собираемся никуда переезжать. Я мама двух сыновей, а все мамы хотят, чтобы не было военных конфликтов либо они были решены как можно малыми средствами и жертвами. Сейчас крайне непростое время, и ближайшие годы не обещают быть легкими. И чтобы сохранить стабильность в стране, нужна крепкая верховная власть. Думаю, я не одинока во мнении, что среди претендентов не вижу серьезной альтернативы действующему Президенту.

Антонина Добролюбова, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Сахалинского театра кукол:

- Могу сказать, что с моей стороны есть огромное доверие к Владимиру Владимировичу. Во всех ситуациях он демонстрирует поразительное хладнокровие, компетенцию по широкому кругу вопросов, умение взвешенно принимать решения, несмотря на сильнейший прессинг – как извне, так и внутри страны. В такой большой стране, как наша, все проблемы невозможно решить одномоментно, да и команды «на местах» не всегда проявляют должную эффективность. Поэтому так важно продолжать успешный начатый им курс на развитие России. За многие годы Путин показал себя человеком дела, лидером, харизматичной личностью. Думаю, что решение о самовыдвижении продиктовано большой внутренней силой этого человека, который берет на себя ответственность за всю страну и за каждого из нас. Тем самым он дал сигнал, что рассчитывает на понимание и поддержку общества.