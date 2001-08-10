Турчак: «Единая Россия» поддерживает решение президента РФ баллотироваться в качестве самовыдвиженца

Партия «Единая Россия» окажет главе государства поддержку и примет самое активное участие в кампании Владимира Путина, как подчеркнул и.о. секретаря Генсовета. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии.

«Мы поддерживаем решение президента РФ идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании. На сегодняшний день у «Единой России» создана самая разветвлённая региональная сеть», - заявил и.о. секретаря Генсовета партии.

По словам Турчака, Путин не только моральный лидер партии, он – национальный лидер всей России, которого поддерживают представители разных партий и движений независимо от их политических взглядов.

«Владимир Владимирович – надпартийный лидер, и его желание идти не от конкретной партии, а самовыдвиженцем от всех людей, которые его поддерживают, понятно. На предстоящем Съезде Партия примет заявление о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Уверен, что это заявление будет поддержано делегатами единогласно», - заключил Турчак.