Дни Дальнего Востока определили перспективы островной экономики
Как сообщил ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, организаторы проекта - министерство РФ по развитию Дальнего Востока и правительство Москвы. По мнению заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Дни Дальнего Востока – это, прежде всего, ярмарка вакансий. В федеральном округе строится более 900 предприятий. Для работы на них нужны люди со всей страны. Важно также показать инвесторам конкурентные преимущества территории, которая является центром Азиатско-Тихоокеанского региона, донести, что работать на Дальнем Востоке выгодно и эффективно.
На ярмарку на Тверской площади производители Дальнего Востока привезли лучшую продукцию. Культурная программа включала выступления региональных коллективов. На сцене транслировались документальные фильмы о проектах по развитию экономики самого отдаленного федерального округа России. Потенциальным туристам представители регионов рассказывали о красотах природы и достопримечательностях Дальнего Востока. Желающим переехать предлагали информацию о программе «дальневосточный гектар», о мерах государственной поддержки, помогали оформить заявку на участок земли.
Ярким событием стал выход на Таганско-Краснопресненскую линию столичного метрополитена поезда «Дальневосточный экспресс». Каждый из вагонов состава символизирует отдельный регион федерального округа. В оформлении «сахалинского» вагона использованы виды горнолыжного курорта «Горный воздух», острова Монерон, вулканов, морские пейзажи. За время поездки в поезде пассажиры узнают о туристическом потенциале островного субъекта Федерации, гастрономических традициях и социально-экономическом развитии.
В «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной федеральные министры, представители региональных властей, бизнеса и общественности обсуждали инвестиционный потенциал, меры по экономическому и социальному развитию округа.
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