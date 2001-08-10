Мэр Холмска пообщался с жителями

В центральном доме культуры 19 декабря состоялась встреча главы администрации Холмска Андрея Сухомесова с жителями. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

К разговору с властью горожане приготовили свои вопросы, пожелания и предложения. Но в начале встречи Андрей Сухомесов подвёл итоги уходящего года и поделился планами работы муниципального образования на год грядущий.

Планы на 2017 год, по словам главы, ставились обширные. И практически все они были реализованы. Так, к примеру, показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в округе, предусмотренные соглашением к муниципальному контракту с главой администрации, выполнены на сегодняшний день на 94 %. Сюда входят и ремонт 30 дворов в Холмске и сёлах округа, и снижение недоимки по налогам, и выдача «дальневосточного гектара», и снижение уровня смертности среди населения, и многое другое.

- «Итоговая оценка деятельности органов местной власти будет дана не только по выполнению 74 показателей эффективности, но и по другим направлениям деятельности. А работа проведена за этот год немалая», - сообщили в администрации города. – «Отремонтированы фасады и кровли домов, инженерные сети и коммуникации, проведён капитальный ремонт двух крупных участков дорог с тротуарами и заездами в Холмске, а также участки в Правде и Чапланово. В будущем году ремонт дорог твёрдым покрытием продолжится, как продолжится преображение фасадов многоэтажек, придомовой территории, кровель и инженерных сетей».

Специализированной организацией проведена экспертиза 117 домов на предмет их аварийного состояния, готовится заключение, которое позволит Холмску включиться в программу переселения из аварийного и ветхого жилья. По оценкам специалистов, для этих целей округу необходимо около 47 000 кв. м. нового жилья. Процесс строительства и расселения будет вестись поэтапно. Строительные организации, желающие участвовать в этом процессе, имеются. Площадки под строительство уже выделены в Холмске и в Правде.

На текущий момент готовятся к сдаче два дома по улице Некрасова, строятся два арендных дома на Ливадных и один на Школьной, а также многоквартирный дом в Костромском.

Большое внимание в 2017 году уделялось благоустройству и озеленению. Для этих целей была восстановлена работа станции юных натуралистов, возведены две теплицы для выращивания цветочной рассады. В преображении внешнего вида города принимали участие не только учащиеся станции и их педагоги, но и высококлассные специалисты УГДХ. В будущем данное направление усилится, Холмск должен вернуть себе славу самого красивого и зелёного приморского города.

Совместно с общественниками велась активная деятельность по улучшению работы пассажирского транспорта. Сегодня отрабатываются новые маршруты, корректируется расписание движения, уже приобретены в лизинг 20 новых автобусов, которые в ближайшее время выйдут на линии. До конца 2018 года планируется приобрести ещё 20, чтобы постепенно заменить весь пришедший в негодность автобусный парк.

Не остается без внимания культурная и спортивная жизнь округа, проблемы молодёжи и людей преклонного возраста, улучшается качество медицинского обслуживания. В самых ближайших планах реконструкция и ремонт бывшей гостиницы «Чайка», которая станет современной детской поликлиникой. Также в планах – проектирование и строительство поликлинического комплекса для взрослых на Приморском бульваре, физкультурно-оздоровительного комплекса и школы на 400 мест.

Под жесткий контроль администрации взята работа специализированных дорожных служб и управляющих компаний по расчистке и вывозу снега, очистке кровель от наледи. Городская Единая диспетчерская служба круглосуточно принимает информацию о состоянии улично-дорожной сети и направляет заявки жителей соответствующим специалистам.

Предусматривается с начала 2018 года изменение системы теплоснабжения в городе Холмск, с постепенным выводом из эксплуатации котельных, расположенных в жилых домах, а также работающих на жидком топливе. Во многом этому поспособствует проектирование и строительство новой ТЭЦ.

Активно развивается в округе институт общественного самоуправления граждан – так называемые ТОСы. В 2017 году на цели благоустройства они получили около 2 млн. рублей из местного, и около 8 млн. рублей из областного бюджетов. В наступающем году поддержка ТОСов также предусмотрена.

Значительная поддержка была оказана правительством Сахалинской области, администрацией муниципального образования предпринимателям, занятым в реальном производстве, а также сельхозпроизводителям. И эта сфера деятельности должна стать основополагающей для экономического развития округа, для организации занятости населения.

По окончании доклада главы администрации жители Холмска озвучили свои вопросы. Людей волновало создание новых рабочих мест, возрождение рыбной отрасли в Холмском районе, проблемы ЖКХ, медицинского обслуживания, а также льготный проезд школьников.