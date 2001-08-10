Владимир Путин определил главные задачи и свое видение развития России

«Выступление Владимира Владимировича Путина на съезде «Единой России» однозначно можно считать программным, - заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя журналистам итоги 17 съезда партии «Единая Россия»».

«Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политической системой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием. Для этого нужно многое сделать, и прежде всего, сделать все, чтобы Россия, несмотря на свою тысячелетнюю историю, была открытой ко всему новому», - сказал Володин.

Он отметил, что «в речи президента был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность». Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Ну и конечно, центральной темой выступления Владимира Владимировича стал разговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми - мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», - заявил спикер Государственной думы.

«Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш Президент - Владимир Владимирович Путин.

Его решение выдвинуться народным кандидатом очень правильное. Опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной, и сделать Россию процветающим и сильным государством.

Задача каждого из нас, осознавая важность поставленных целей, включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил в своей программной речи», - заключил В. Володин.