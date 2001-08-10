Фракция «Единая Россия» обозначила приоритетные вопросы на весеннюю сессию

Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, выступая в рамках политической «десятиминутки» на пленарном заседании в среду, выделил один документ, касающийся повышения уровня безопасности детей в детских оздоровительных лагерях. Фракция предлагает рассмотреть вопрос в рамках весенней сессии.

«Должен быть разработан и создан типовой договор по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Все обращения родителей в региональные ответственные органы власти, ответы на них должны будут выкладываться в интернете, что позволит родителям на основе отзывов сделать вывод о том, стоит ли покупать путевку своему ребенку в это место или отправлять в этот поход, или нет», - заявил Неверов.

Он подчеркнул, что особое внимание депутаты «Единой России» намерены уделить реализации норм, которые были приняты ранее и вступили в силу с 1 января 2018 года, а также исполнению бюджета.

«Это вопросы индексации социальных выплат и заработных плат; с 1 января 2018 года МРОТ увеличен до 85% от величины прожиточного минимума, - пояснил Неверов. – Новый год положил начало «десятилетию» детства, объявленному президентом Владимиром Путиным. Мы приняли важнейшие меры, касающиеся продления программы материнского капитала с расширенными возможностями его применения, а также материальной поддержки семей с невысокими доходами, где ожидается появление первого ребенка. И в части как раз адресности и своевременности доведения средств до семей, применения норм на местах важно держать обратную связь с избирателями, как они применяются».

Помимо этого, Неверов заявил о важности принятия поправок к закону о долевом строительстве во исполнение поручения президента.

«Нормы законопроекта предполагают, что Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства получает право контроля финансового состояния застройщиков, соблюдения ими законодательных норм», - отметил Руководитель фракции.

Особое внимание Неверов уделил необходимости разработки и принятия нормативно-правового регулирования цифровой экономики. Он обратил внимание, что в самом начале весенней сессии в первом чтении будет рассмотрен законопроект, позволяющий заключать концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в сфере использования объектов IT-инфраструктуры.

Он также обратил внимание на то, что помимо вопросов цифровой экономики остро стоят вопросы взаимоотношения робота и человека: «Мы стоим на пороге создания искусственного разума. Помимо этической составляющей перед нами – вопросы возмещения ущерба от ошибки робототехники, ответственности за совершение этих ошибок, авторских прав. Россия – социальное государство, но с развитием отрасли мы столкнемся с увеличением социального неравенства и ростом социальной напряженности, поскольку некоторые профессии будут просто исчезать».

Завершая выступление, Руководитель фракции выделил еще один приоритетный для депутатов «Единой России» законопроект, которым предлагается снять с граждан бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, что требуется сейчас для получения субсидий. «Граждане не должны предоставлять какие-либо документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта. Для проверки наличия у гражданина задолженности уполномоченный на предоставление субсидий орган использует банк данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц», - пояснил Неверов.

В заключение руководитель фракции «Единая Россия» призвал своих коллег из других фракций сосредоточиться, в первую очередь, на реальной работе, «а не уходить по традиции в предвыборный популизм, внося непродуманные, непроработанные и неисполнимые законопроекты».