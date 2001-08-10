«Единая Россия» предоставит свои площадки для сбора подписей в поддержку Владимира Путина

«Единая Россия» удовлетворила запросы волонтеров на проведение 14 января сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в общественных приемных. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума генсовета.

«Я знаю, что и партийцы наши, и граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России. Для того чтобы сбор подписей прошел максимально комфортно и удобно для членов партии и ее сторонников, партия согласовала работу сборщиков 14 января в наших общественных приемных», – заявил Турчак.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», он также напомнил, что на прошедшем в декабре съезде «Единой России» делегаты приняли решение о всесторонней поддержке Путина в качестве своего кандидата. При этом Турчак подчеркнул, что партия не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора. «Этим занимаются штабы кандидата и непосредственно сборщики подписей. Мы никого не агитируем, мы просто предоставляем такую возможность. Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что какие-то дополнительные формы воздействия здесь применять бессмысленно», - подчеркнул он.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии Наталья Захарчук: «Партия работает чтобы удовлетворять желания людей и способствует гражданской активности общества. Поэтому мы откликнулись на просьбы инициативных представителей населения, которые обратились за разрешением собирать подписи в партийных общественных приемных. Каждый желающий может прийти с паспортом в региональную и местные общественные приемные Сахалинской области 14 января с 11:00 до 17:00 часов, чтобы реализовать свое право поддержать кандидата в президенты России».