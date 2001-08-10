В единый день сбора подписей в общественные приемные «Единой России» пришли больше 200 тысяч людей

По данным «Единой России», в единый день сбора подписей в поддержку президента Владимира Путина в общественные приемные партии пришли более 200 тысяч человек. Всего же с начала сбора подписей их число достигло полумиллиона.

Как сообщили ТИА «Острова» в отдел агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», что ранее активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в партию с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приёмных для сбора подписей. Были предоставлены сотни площадок в 85 регионах.

«Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина», – сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку В.В. Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных партии, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришло более 200 тыс. граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», – подчеркнул Турчак.

Также он отметил, что Партия и дальше готова и будет оказывать всю необходимую поддержку Владимиру Путину, в том числе в рамках его избирательной кампании.

«В Сахалинской области 14 января открылись помещения 1 региональной и 14 местных общественных приёмных Партии для сбора подписей. Мы благодарны нашим коллегам, организовавшим эту работу, и гражданам, проявившим свою активную позицию», - отметил секретарь Сахалинского регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин. – «Единая Россия» предоставила свои общественные приёмные для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Главное, что партия не занимается сбором подписей, не агитирует приходить на пункты сбора. Наши приёмные сегодня - площадка для тех, кто сделал свой выбор!», - сказал Андрей Хапочкин.