«Молодая Гвардия» проверит уровень доступности избирательных участков

В рамках подготовки к президентским выборам «Молодая Гвардия» проведет всероссийский мониторинг доступности избирательных участков. Об этом ТИА «Острова» сообщил руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия» Николай Литус.

Мониторинг охватит все 85 субъектов федерации. Участники акции проверят оснащенность избирательных участков пандусами, вспомогательными перилами, кнопками вызова помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, лифтами и парковками, наличие, помимо основного, запасного входа. По итогам мониторинга избирательным комиссиям будут даны рекомендации для устранения недостатков, чтобы помещения избирательных участков были комфортны для всех категорий граждан.

В Сахалинской области мониторинг доступности избирательных участков будет проведен в январе. В настоящее время «Молодая Гвардия» вместе с региональным отделением партии «Единая Россия» определяет список избирательных участков для проведения мониторинга. Планируется, что объектами проверки доступности для маломобильных групп граждан, в том числе инвалидов-колясочников, станут избирательные участки в Южно-Сахалинске, Аниве, Долинске, Корсакове, Холмске, Невельске, Макарове, Охе, Южно-Курильске, Северо-Курильске и Курильске.

Вопросам повышения доступности избирательных участков для всех граждан, независимо от состояния здоровья, всегда придавалось большое значение. Для маломобильных групп предусмотрена такая форма реализации избирательных прав, как выездное голосование, но многие граждане желают сами посетить избирательный участок. Поэтому мы должны сделать все, чтобы у них была такая возможность. Впереди самая важная избирательная кампания – выборы президента Российской Федерации, имеющие значение для каждого гражданина страны.