Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных

На переселение граждан из аварийного жилья Смирныховский район получит 300 миллионов рублей. Об этом губернатор Олег Кожемяко сообщил на встрече с местными жителями во время рабочей поездки в муниципальное образование. В рамках региональной программы по переселению граждан из зданий, признанных аварийными после 1 января 2012 года, финансирование будет осуществляться в течение ближайших трех лет. На эти средства возведут новое жилье, приобретут благоустроенные квартиры на вторичном рынке, а также отремонтируют муниципальный жилфонд.

Как рассказал пресс-секретарь губернатора Сахалинской области, особое внимание в Смирных уделили главному объекту социальной сферы - центральной районной больнице. Сравнительно недавно в этом учреждении сменилось руководство. И результаты не заставили себя ждать.

- В районе в прошлом году почти в два раза снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и в полтора раз – от онкологических, - доложила губернатору Марина Здвижкова, главный врач Смирныховской ЦРБ. – Мы усилили профилактическую работу с гражданами. Причем охватили, как районный центр – поселок Смирных, так и населенные пункты муниципального образования. Сказалась и максимальная диспансеризация. Предпринятые меры позволили наладить раннее выявление серьезных заболеваний, предупредить в ряде случаев негативный исход. Сегодня работа с пациентом не ограничивается назначением лекарств. Врач убеждает человека отказаться от вредных привычек, сделать образ жизни здоровым.

В 2017 году в центральной районной больнице появился новые врачи - хирург, специалист УЗИ – диагностики, дерматовенеролог, а также сотрудники среднего медицинского персонала. За счет средств областного бюджета закупили современное медицинское оборудование. Это новые автомобили «скорой помощи», а также стационарный рентгендиагностический комплекс, 10 функциональных кроватей с противопролежневыми матрасами для тяжелых пациентов, аппарат искусственной вентиляции легких и рентгеновский передвижной аппарат и многое другое.

Новое оборудование получила и местная зуботехническая лаборатория. И теперь в районе есть возможность изготавливать высококачественные металлокерамические зубные протезы. В первую очередь этой услугой бесплатно воспользовались льготники из числа «детей войны», всего более 70 человек. Кроме того, смирныховские стоматологи оказали помощь в изготовлении протезов своим коллегам из соседнего Поронайского района.

Следующий объект внимания губернатора – детский сад N 17 «Солнышко», который посещают более 90 малышей. Сегодня в районе нет проблем с местами в дошкольных учреждениях для детей старше трех лет. Но здание «Солнышка», построенное в 80-х годах прошлого столетия, давно нуждается в капитальном ремонте. Необходимо менять окна и двери, утеплять фасад, приводить в порядок канализацию, благоустраивать прилегающую территорию, ставить по периметру добротный забор. Осмотрев детский сад, Олег Кожемяко поручил специалистам взвесить все «за» и «против» и принять решение: ремонтировать здание или строить новое.

Новый 2018-ый год стал двойным праздником сразу для нескольких десятках смирныховских семей. В декабре в поселке ввели в эксплуатацию сразу три арендных дома. Построены здания – два 27-квартирных и одно 18-квартирное – на средства областного ипотечного агентства. Заселили их сотрудники бюджетных организаций.

В этот же день состоялась встреча губернатора с жителями района. Зал поселкового центра досуга оказался заполнен до отказа. В основном смирныховцев волновали вопросы переселения из аварийного жилья, качества работы управляющих компаний. Например, жители домов по улице Лермонтова, пожаловались, что здания регулярно затапливает весной. Местные власти, считают жители поселка, не решают проблему. Губернатор поручил провести обследование домов.

Жители села Победино подняли вопрос о состоянии улицы Центральной. Здесь нет освещения, нормальных тротуаров. Представитель областного министерства транспорта и дорожного хозяйства сообщил: ремонт улицы запланирован. Но через два года. Однако Олег Кожемяко с позицией регионального ведомства не согласился. Глава региона поручил оборудовать на проблемном участке дороги уличное освещение по временной схеме.

Неожиданным образом решился еще один социальный вопрос. Местную секцию кикбоксинга охотно посещают мальчишки. Однако полноценные тренировки организовать сложно, специального помещения для занятий единоборствами в населенном пункте нет. А в приспособленных нельзя установить боксерский ринг, повесить груши и мешки. Губернатор на жалобу смирныховских спортсменов отреагировал, поручил подыскать подходящее помещение.

Между тем, местная предпринимательница пожаловалась на давний конфликт с местной властью. Из-за него уже несколько лет отключена от центрального теплоснабжения часть принадлежащего ей здания с магазином строительных материалов. Олег Кожемяко посоветовал мэру быстрее решить проблему. Ни к чему оставлять без тепла абонента, который будет исправно платить за услуги.

- Район живет, - констатировал глава региона. – В этом году в муниципальном образовании начнется масштабная реконструкция очистных сооружений, возведение новой общеобразовательной школы на 900 учащихся, продолжится строительство и ремонт жилья, дорог. Областные власти будут и в дальнейшем поддерживать развитие муниципального образования, прилагать усилия для повышения качества жизни смирныховцев.