По последним данным на президентских выборах в марте этого года на Сахалине и Курилах смогут проголосовать более 369 тысяч человек. Эта информация была представлена на совещании в правительстве Сахалинской области.

Процесс по уточнению сведений координировала специальная рабочая группа. В сборе данных принимали участие сотрудники территориальных избирательных комиссий, ЗАГСа, военных комиссариатов, командиры воинских частей, других структур.

- Выяснилось, что более 12 тысяч человек постоянно проживают не по месту основной регистрации, а в других районах. Ещё 5 тысяч зарегистрированы на территории области, но фактически проживают в других регионах, – отмечено на совещании. - В большинстве районов актуализация списков завершена, в трех находится в финальной стадии.

Обсуждалась также работа по информированию жителей о прикреплении к избирательным участкам и о новом механизме для тех, кто не сможет проголосовать в марте 2018-го года по месту проживания. Этот порядок называется «Мобильный избиратель», он введен вместо открепительных удостоверений.

- Новый механизм позволяет включить гражданина в список избирателей по месту нахождения. Для этого человеку надо открепиться от участка, к которому он приписан, и прикрепиться к участку, где он будет находиться в день выборов. Процедура подачи заявления максимально упрощена, это можно сделать при личном обращении и при помощи Интернета, – сообщила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

С 31 января по 12 марта 2018 года заявление можно подать в любой территориальной комиссии (независимо от места регистрации), любом многофункциональном центре «Мои документ» (МФЦ), через единый портал госуслуг.