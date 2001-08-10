«Единая Россия» весной проведет ребрендинг
Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в эфире программы «Полный контакт» на «Вести ФМ» рассказал о новых направлениях работы партии «Единая Россия» в период избирательной кампании Президента РФ и после нее. В частности, он сообщил о создании политуправления, введении системы рейтингования региональных отделений «Единой России», создании новых возможностей для кадрового лифта внутри партии за счет партийных учеб, а также о проведении ребрендинга партии. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».
Турчак напомнил о роли и месте «Единой России» в президентской кампании. «Мы – президентская партия, партия, которую создавал Владимир Путин. Партия, которая представляет более двух миллионов членов «Единой России» и ее сторонников по стране. Поэтому мы, естественно, активно интегрируем в кампанию, и наша главная задача – донести до избирателей важность этих выборов, потому что следующие шесть лет будут определяющими для развития страны, экономики, места России», – заявил Турчак.
Сразу после президентских выборов будет проведен ребрендинг партии. «После выборов президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках», – сообщил секретарь Генсовета Партии.
Кроме того, Турчак сообщил, что в «Единой России» заново будет создано политическое управление. «Еще раз хочу повторить формулу – «Единая Россия» не партия фракции, это фракция партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. партийная повестка должна задаваться самой партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента», – отметил он.
Кроме того, весной будет введена система рейтингования отделений партии, которая позволит определить эффективность их работы. «Системы рейтингования до сих пор не было – мы ее будем вводить весной. Я бы не стал сегодня называть успешных или отстающих», – отметил Турчак.
При этом развитию кадрового лифта в «Единой России» будет способствовать возобновленная партийная учеба. «Мы запустили несколько проектов, включая возрожденный проект партийной учебы – когда мы сможем поднимать активистов муниципального уровня до уровня регионов, до федерального уровня. Это – возможность коммуникации, кадрового лифта не только внутри Партии, но и в рамках тех программ, которые реализует исполнительная власть, в рамках президентской программы «Лидеры России», - заявил Турчак.
Все обращения слушателей, поступившие во время эфира, Турчак возьмет на контроль и передаст их в работу коллегам по партии в регионах.
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