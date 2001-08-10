Юрий Трутнев предложил максимально снизить ипотечные ставки на Сахалине

Юрий Трутнев предложил сделать ипотечные ставки на Сахалине самыми низкими в России. Об этом заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в ДФО заявил по итогам состоявшегося в Южно-Сахалинске совещания. Оно было посвящено реализации в регионе Плана социального развития на территориях создаваемых центров экономического развития.

Как рассказал ТИА «Острова» пресс-секретарь губернатора и правительства Сахалинской области, документ разработан по поручению главы государства Владимира Путина. Его главная особенность - комплексный подход к решению вопросов экономики и социальной сферы на Дальнем Востоке. Вместе с созданием производств в регионах, подчеркнул Юрий Трутнев, должны обеспечиваться условия для комфортной жизни людей - строиться жилье, дороги, объекты образования, медицины, культуры, спорта и энергетики. Это поможет решить ключевую задачу, связанную с улучшением демографической ситуации.

По предложению сахалинского правительства, в предстоящие три года в области планируется построить более 130 важнейших объектов. Общая сумма вложений – свыше 25 миллиардов рублей. Большую часть средств даст федеральный бюджет.

В сфере образования запланировано возведение 14 новых школ: 6 - на Курильских островах, а также в Корсакове, Смирных, Ногликах, Макарове, селах Тунгор и Кировское, в планировочных районах Южно-Сахалинска - Дальнем и Луговом. В областном центре дополнительные пристройки появятся у гимназий №3 и №1, школы №6 и №26.

Большие планы есть и по развитию здравоохранения. Например, новую больницу обретет самый удаленный район - Северо-Курильский. Реконструируют лечебное учреждение и на Южных Курилах. А в селе Дубовом на острове Кунашир откроется современный фельдшерско-акушерский пункт.

Ряд новых объектов на Сахалине и Курилах получат сферы культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

- Мы будем концентрировать усилия на решении проблем ликвидации аварийного жилья, обеспечения доступности дошкольного образования для детей до 3 лет, ликвидации второй смены в школах, развитии здравоохранения и повышении качества оказываемых услуг. Очевидно, что только с созданием условий для комфортного проживания людей можно говорить об эффективном комплексном развитии Сахалинской области, - отметил губернатор Олег Кожемяко.

По мнению Юрия Трутнева, для ускорения темпов развития региона местным властям также необходимо с большей результативностью использовать возможности профицитного бюджета.

- Мы сегодня говорили о том, что Сахалин может стать своего рода стартовой площадкой на Дальнем Востоке, где будут апробироваться новые инструменты развития. Например, мы можем здесь субсидировать ипотеку и сделать ставки самыми низкими в России. Можем субсидировать приобретение деревянных экодомов, чтобы люди приобретали их по более доступной цене. Можем и должны создать лучшие условия для инвесторов, - отметил Юрий Трутнев. – Для развития Сахалинской области нужно определить приоритетные направления и инструменты. Мы обсуждали этот вопрос с Олегом Кожемяко, я попросил, чтобы это было сделано совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока. Если в этой части окажется несовершенным законодательство, то мы его изменим, создадим новые нормативные акты, чтобы у Сахалина, наконец, такие возможности для развития появились.