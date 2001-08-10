Сахалин может получить более 130 новых социальных объектов

Власти Сахалинской области предложили в ближайшие годы возвести в регионе более 130 объектов социального назначения общей стоимостью более 25 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам прошедшего в Южно-Сахалинске совещания. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

«Всего, по предложениям администрации региона, рассмотрено более 130 объектов. Мы сейчас подсчитаем, итоговой цифры еще нет, потому что было несколько дополнительных предложений. И они тоже учтены. Речь идет о строительстве больниц, детских садов, школ, дорог, энергетических объектов. Общая сумма вложений будет более 25 млрд рублей. Решения по подавляющему большинству объектов приняты», – сообщил Юрий Трутнев.

Как пояснил вице-премьер точное количество социальных объектов, которые будут строиться в Сахалинской области, будет определено в ближайшее время, так как «по протоколам поступило ряд дополнительных предложений, и они тоже учтены». По его словам, сейчас финансирование резервируется, и «как только проектно-сметная документация по ним будет готова, постараемся их включить в этот список».

По словам вице-премьера, на прошедшем совещании обсуждались вопросы по строительству социальной инфраструктуры, созданию лучших условий жизни на Сахалине». «Мы анализировали проблемы развития Сахалинской области, попробовали немного заглянуть в будущее. Говорили, что недостаточно только просто строительство соцучреждений, только отремонтированные дороги. Надо, например, позаботиться о том, чтобы Южно-Сахалинск менял внешний вид: застраивался новыми кварталами, избавлялся от старого жилья, о которое мы спотыкаемся во время каждого визита», – сказал Юрий Трутнев.