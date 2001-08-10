Сахалин может получить более 130 новых социальных объектов
Власти Сахалинской области предложили в ближайшие годы возвести в регионе более 130 объектов социального назначения общей стоимостью более 25 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам прошедшего в Южно-Сахалинске совещания. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.
«Всего, по предложениям администрации региона, рассмотрено более 130 объектов. Мы сейчас подсчитаем, итоговой цифры еще нет, потому что было несколько дополнительных предложений. И они тоже учтены. Речь идет о строительстве больниц, детских садов, школ, дорог, энергетических объектов. Общая сумма вложений будет более 25 млрд рублей. Решения по подавляющему большинству объектов приняты», – сообщил Юрий Трутнев.
Как пояснил вице-премьер точное количество социальных объектов, которые будут строиться в Сахалинской области, будет определено в ближайшее время, так как «по протоколам поступило ряд дополнительных предложений, и они тоже учтены». По его словам, сейчас финансирование резервируется, и «как только проектно-сметная документация по ним будет готова, постараемся их включить в этот список».
По словам вице-премьера, на прошедшем совещании обсуждались вопросы по строительству социальной инфраструктуры, созданию лучших условий жизни на Сахалине». «Мы анализировали проблемы развития Сахалинской области, попробовали немного заглянуть в будущее. Говорили, что недостаточно только просто строительство соцучреждений, только отремонтированные дороги. Надо, например, позаботиться о том, чтобы Южно-Сахалинск менял внешний вид: застраивался новыми кварталами, избавлялся от старого жилья, о которое мы спотыкаемся во время каждого визита», – сказал Юрий Трутнев.
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:25 Сегодня Юрий Трутнев предложил максимально снизить ипотечные ставки на Сахалине
- 10:51 Сегодня Сахалин может получить более 130 новых социальных объектов
- 11:07 Сегодня Сахалин может стать площадкой для отработки новых инструментов развития Дальнего Востока
- 13:10 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет масленичная ярмарка
09:50 25 Января На Сахалине готовятся к новому циклону
16:00 25 Января Невельский суд принял решение о конфискации судна, выдававшего себя за другое
- 17:06 25 Января Снегоуборочная техника в Южно-Сахалинске будет работать всю ночь
- 16:09 25 Января На Сахалине подведены итоги первого этапа Всероссийского конкурса научных работ
13:49 12 Января Новая котельная в Поронайске заработает весной
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
08:08 10 Января Из снежного плена у села Фирсово освободили 50 автомобилей
Выбор редакции
- 16:44 Сегодня На Сахалине объёмы производства мяса растут
- 16:35 Вчера Баскетболисты из Невельска и Долинска завоевали путевки на областной финал чемпионата «КЭС-Баскет»
- 14:41 Вчера В Холмске прошел «День дорожной безопасности»
- 12:16 Вчера Инженер-конструктор провел мастер-класс по переукладке парашютов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?