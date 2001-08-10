Сахалин может стать площадкой для отработки новых инструментов развития Дальнего Востока

Сахалинская область может стать пилотной площадкой для отработки новых инструментов развития Дальнего Востока в дополнение к тем, которые уже внедрены. Об этом заявил вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам прошедшего в Южно-Сахалинске совещания. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

«Сегодня мы говорили о том, что на территории Дальнего Востока Сахалин может стать своеобразным полигоном, на котором мы можем опробовать новые инструменты развития в дополнение к тем, которые на Дальнем Востоке применяются», – отметил Юрий Трутнев.

В качество пилотных проектов вице-премьер предложил уменьшить ипотечные ставки за счет субсидирования из бюджетных средств. «Мы можем субсидировать ипотеку, и сделать ипотечные ставки лучшими в России. Мы можем субсидировать приобретение деревянных домов, уменьшить их стоимость, построить такие предприятия здесь, чтобы люди могли купить правильный, экологичный дом гораздо дешевле. Можем создать лучшие условия для инвесторов, субсидировать процентную ставку по кредитам», – сказал он.

По мнению Юрия Трутнева, «Сахалинская область сегодня профицитна по бюджетной обеспеченности». «Это один из тех субъектов РФ, у которого есть больше возможностей за счет бюджетных средств. Эти деньги можно просто израсходовать, а можно их пустить, чтобы обеспечить еще больший темп развития региона», – считает вице-премьер.

По его словам, этот вопрос обсуждался со специалистами министерства по развитию Дальнего Востока. «Если здесь не будет хватать возможностей законодательства, нормативной базы, то мы изменим законодательство, создадим нормативные акты», - подчеркнул Юрий Трутнев.