Пожизненное отстранение 11 спортсменов от Олимпиад заменили на пропуск одних Игр-2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов, заменив пожизненное отстранение от Олимпийских игр на запрет на посещение только Игр в Пхёнчхане.

Как сообщили ТИА «Острова» в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия», в число 11 спортсменов входят бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, ИльвирХузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк. Их результаты с Игр в Сочи по- прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена, однако они пропустят только одну Олимпиаду.

Евгений Лотин, депутат Сахалинской областной Думы (фракция «Единая Россия»), чемпион мира по смешанному боевому единоборству:

«В древности на время Олимпийских игр объявлялось перемирие. Государства и народы на стадионе, а не на поле брани выясняли кто сильнее. К сожалению, в наше время спорт стал частью политики и даже информационной войны. Потенциальные соперники не хотят честной борьбы и пытаются с помощью «допингового скандала» в очередной раз дискредитировать нашу страну. Олимпийский международный комитет играя против России нарушает собственные правила и заслуживает дисквалификации. Говоря футбольным языком пора ему показать «желтую карточку» и удалить с поля.

Решение CAS показывает, что компания провокаций против России дает сбой. Везде есть честные и объективные люди, готовые принимать аргументированные доказательства несмотря на давление определенных сил.

Уверен, что вопреки всем проискам, те наши спортсмены, которые поедут на Игры в Южную Корею, достойно представят Россию. Они будут биться с удвоенной силой: за себя и своих товарищей по сборной, вынужденных остаться дома. В такой сложной ситуации нашим ребятам очень нужна моральная поддержка. Поэтому я вместе с моими землякамиприду 3 февраля на акцию-митинг «За чистый спорт – без политики», которая пройдет в Южно-Сахалинске. Она начнётся в 12:00 на площадке перед историческим парком «Россия – моя история». Приглашаю присоединиться к ней всех любителей спорта».