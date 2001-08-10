В 2018 году модернизируют более 2000 домов культуры России

В рамках работы партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в 2018 году будет модернизировано более 2000 домов культуры. По словам координатора партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» Ольги Казаковой, партпроект поддержит творчество муниципальных театров и детские школы искусств.

«На реализацию партийного проекта «Культура малой Родины» в 2018 году из федерального бюджета выделено около 5 миллиардов рублей. Средства пойдут на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в малых городах (670 млн рублей), детских и кукольных театров (220 млн рублей), домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек (1,4 млрд рублей), а также на развитие детского историко-познавательного туризма (300 млн рублей) и закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств (400 млн рублей). Также на капитальный ремонт домов культуры выделено 1,5 миллиарда рублей. Одна из главных задач в регионах на сегодня – создание общественных советов», - заявила Казакова.

Координатор партпроекта также рассказала о главных итогах прошлого года. «Благодаря реализации партпроектов в 2017 году на 15% выросла посещаемость театров малых городов. Кроме того, в 440 домах культуры установили новые современные кресла в зрительных залах, 169 ДК приобрели новые сценические костюмы, в 726 ДК было обновлено световое оборудование, а в 1150 ДК обновлено звуковое оборудование. Также детские и молодежные театры – участники проекта привлекли более 8 миллионов зрителей. В этом году, объединив усилия, мы ставим себе задачу добиться ещё больших количественных, а главное, качественных результатов. Привлекаются местные жители, которые активно участвуют в планировании предстоящих работ и в контроле за исполнением хода проекта», – резюмировала Казакова.

«В этом году в Сахалинской области начнут строится 4 дома культуры в Шахтерске, Быкове, Чирвунде, Некрасовке», - отметил региональный координатор проекта, депутат Сахалинской областной ДумыАлександрБолотников.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах.