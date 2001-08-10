Трутнев планирует посетить съезд работников рыбного хозяйства
«В последнее время нам удалось принять ряд решений, которые приносят пользу. Это, в первую очередь, решения, связанные с инвестиционными квотами. Решение это принималось по поручению Владимира Путина. Все необходимые изменения в законы уже внесены, и механизм работает. По результатам аукционов будут строиться новые суда, будут строиться новые перерабатывающие заводы и достаточно много. Сделан хороший шаг вперёд», — отметил Юрий Трутнев.
По его словам, ещё один шаг, который пришло время совершить — навести порядок в организации работы с марикультурой. Соответствующее совещание уже запланировано в Москве. Власти страны видят потенциал этого направления для экономики. Однако пока в него из-за имеющихся нормативных проблем, бизнес не спешит вкладываться. Юрий Трутнев отметил также, что подкомиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, уже получила ряд предложений, по которым идёт работа, но её надо довести до конца.
Проблемы предприятий марикультуры станут одной из тем IV съезда работников рыбного хозяйства, который состоится в Москве 27 февраля. Юрий Трутнев отметил, что если будет возможность, посетит его.
«Я сейчас не смогу сказать вам свой график на 27 февраля, не знаю. Но если такая возможность будет, я постараюсь быть», — сказал Юрий Трутнев.
Он добавил, что сейчас у него очень много работы: впереди выборы президента России, за чем по закону последует роспуск правительства. До этого времени полпред хочет успеть сделать как можно больше для развития вверенного ему Дальнего Востока.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа», регионы ДФО намерены активно участвовать в предстоящем съезде. Камчатка и Приморье определились со своими делегатами ещё в середине января. Причём последнюю из них возглавит нынешний глава региона Андрей Тарасенко.
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