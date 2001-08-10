Турчак: Конкурс «Лидеры России» поможет партии сформировать кадровый резерв

Участники и победители конкурса управленцев «Лидеры России» могут быть задействованы в партийной работе в регионах, что позволит сформировать кадровый резерв, заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам финала конкурса, где он принял участие в качестве наставника. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Конкурс «Лидеры России» абсолютно стыкуется с задачей поиска и формирования кадрового резерва. Наша задача не просто выявить эту сотню победителей, ведь по сути каждый из ребят является победителем, даже если не прошел этап отбора. Мы ставим перед руководителями реготделений задачу работать с этими ребятами, формировать на их базе кадровый резерв, в том числе для использования в партийной работе», - заявил Турчак.

Он отметил высокую мотивацию у финалистов конкурса, которая позволяет им реализовывать свою активность, причем в самых разных сферах. «И у меня сегодня был очень интересный первый кейс, который мы задавали, он связан с нашей задачей обновления партии. Были сделаны конкретные предложения прикладного характера, которые мы постараемся реализовать на практике. Помимо тестирования мы провели еще ряд личных встреч и с высокой долей вероятности многие из ребят, с которыми я общался, будут востребованы в работе партии на федеральном уровне. Пока мы общались лично с шестью кандидатами и договорились о том, что все они приедут в Москву и мы с ними более предметно поговорим», - рассказал секретарь Генсовета.

Он обратил внимание, что необходимость в обновлении партийных связана не с текущей избирательной кампанией, а с электоральными задачами, которые стоят перед партией на среднесрочный и долгосрочный периоды с учетом подготовки к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

«Этот запрос на обновление мы должны реализовывать. И это касается не только ребрендинга партии, связанного с изменением фирменного стиля, но и с содержательной перенастройкой, ревизией и вопросом кадрового обновления. И в данном случае это конкурс «Лидеры России» он абсолютно стыкуется с задачей поиска и формирования кадрового резерва», - подчеркнул он.

По его словам, помимо лидерских качеств, оценивались и навыки командной работы. «Мы увидели готовность проявить свои лидерские качества, но важно и умение работать в команде. Вот такие тесты позволяют выявлять лидеров и формировать командные навыки работы. Сегодня в рамках трех кейсов, которые прошли, я выбирал ребят по такому принципу. В течение года мы будем общаться. Это не только кадровые закрепления, это возможность реализовать озвученные сегодня предложения. Каждый из тех, кого я отобрал, готовят эссе по заданной теме. Мы в ЦИКе с ними ознакомимся и предоставим возможность каждому реализовать свой проект, и по итогам года мы будем давать оценку», - сказал он.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента РФ Владимира путина. Конкурс направлен на то чтобы выявить сильных управленцев, дать им возможность для реализации, используя реально работающие социальные лифты.