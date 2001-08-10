Турчак: «Единая Россия» подготовит законопроекты с целью реализации задач, поставленных в послании президента РФ

«Единая Россия» подготовит законопроекты с целью реализации задач, поставленных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ряд таких законопроектов может быть принят уже в нынешнюю весеннюю сессию. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя послание главы государства.

«Единая Россия» имеет большинство в Государственной Думе и в региональных парламентах. Безусловно, на основании тех задач, которые сегодня были озвучены, партия подготовит законодательные инициативы. Я уверен, что в нынешнюю весеннюю сессию целый ряд законопроектов, поддерживающих инициативы президента, будет принят», – заявил Турчак.

«Глава государства уделил много внимания повышению качества жизни. Безусловно, чтобы добиться этих целей, нужно сделать технологический рывок, основываясь на реновации городских пространств, на инфраструктурных и глобальных проектах, на проектах, которые носят местную специфику. Было уделено очень много внимания теме развития наших регионов, поэтому задачи достаточно амбициозные. Только сплотившись, мы можем их решить», – подчеркнул Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» обратил внимание на то, что впервые послание проходило с насыщенным видеорядом, что, по его оценке, «вызвало дополнительные эмоции в зале и сформировало понимание той точки, на которой мы находимся». «При большом количестве внешних вызовов мы должны иметь возможность адекватного на них ответа для того, чтобы реализовывать те внутренние задачи, которые перед нами стоят. А самая главная задача, которую определил Президент, – это повышение качества жизни россиян», – резюмировал он.

Андрей Хапочкин, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Сахалинской областной думы:

Послание Президента России традиционно - очень сильное, конкретное и содержательное, в полном соответствии с текущей ситуацией в стране, когда людям необходимы четкие ориентиры развития государства в непростой экономической ситуации и политическими внешними вызовами.

Важно, что часть тезисов касалась непосредственно тех проблем, законопроектов, инициатив, которые постоянно обозначает и которые решает «Единая Россия».

В своем послании президент снова сделал акцент на заботу о людях, отмечены успехи в реализации программы народосбережения, поставлены задачи по усилению мер на улучшение благополучие людей, обеспечение достойного достатка российских семей, бюджетников, забота о детях и старшем поколении.

Важный посыл ко всем уровням власти о необходимости эффективно изменить структуру занятости, создавать новые рабочие места на новых и модернизированных производствах, обеспечивающих достойную зарплату. Необходимо выстроить на принципах адресности систему госпомощи именно нуждающимся.

По-прежнему, приоритетными задачами останутся обеспечение устойчивого демографического роста, будет сохранена система материнских капиталов, будет развиваться институт льготной ипотеки на приобретение жилья, которая впервые стала меньше 10% и ближайшее время выйдет на рубеж ниже 7 %. Поставлена задача выйти на уровень 120 миллионов квадратных метров в год, что позволит улучшить жилищные условия пяти миллионам российским семьям.

Огромное значение Владимир Путин медицине, охране материнства и детства, обеспечить достойный размер пенсии старшему поколению, повысить качество медобслуживания наших стариков. Новому правительству будет поручено разработка новой программу по старшему поколению.

Отмечая, что сегодня Россия является одним из лидеров по темпам увеличения продолжительности жизни, которая сегодня выросла с 66 лет до 73 лет, Президент ставит задачу к 2030 году достичь уровень ведущих стран мира - увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет!

Поставлены задачи и определены ориентиры по модернизации промышленности, развитию малого и среднего предпринимательства, совершенствованию банковской системы; как отметил наш лидер – «для роста деловой активности необходимо прошить всю территорию России современными коммуникациями».

Важно, что Владимир Путин отдельно остановился на простых бытовых вопросах, которые волнуют всех граждан нашей страны. Все, с чём мы сталкиваемся каждый день - дворы, благоустройство территорий, поликлиники, школы, дороги.

Как региональному координатору федерального партийного проекта «Единой России» - «Городская среда» - мне крайне важно было услышать, что проект будет не просто продолжен, а усилен: финансирование пространственной программы развития российских городов и сельских населённых пунктов будет минимум увеличено вдвое. А городским чиновникам поставлена жёсткая задача откликаться на передовые идеи и слышать людей! Важно, чтобы развитие городов стало движущей силой развития экономики, а наши города и села получали новый облик и сохраняли свою самобытность.

Поставлены задачи региональным властям обратить внимание на приведение в порядок автомобильных дорог, обеспечить шаговую доступность в медицине, прекратить закрывать, а наоборот - восстановить медицинские учреждения на селе. Расходы на развитие российского здравоохранения будут увеличены вдвое и достигнут пяти процентов ВВП. Будут продолжен рост заработной платы бюджетникам.

Основная мысль послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию заключался в том, что общество и власть должны работать в едином русле. Перед тем, как предпринять какие-то действия, власть должна советоваться с людьми, слышать их.

Россия прошла путь непростых преобразований, невероятными усилиями обеспечена устойчивость и стабильность практически во всех отраслях экономики, сформированы основы настоящего демократического общества. Надо идти дальше, впереди много работы и проблем, надо решать их вместе. Мирное развитие нашей страны обеспечит усиление ее обороноспособности.