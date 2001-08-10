Александр Шарифулин: «Во главу угла всей деятельности власти поставлено благополучие граждан»
Депутат Сахалинской областной Думы Александр Шарифулин прокоментировал послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.
- Главный посыл президентского обращение к Федеральному Собранию – во главу угла всей деятельности власти поставлено благополучие граждан, – отметил Александр Шарифулин. - Несмотря на то, что огромное внимание он уделил вопросам национальной безопасности, укреплению позиций России на международной арене, неизменной остается социальная ориентированность всей государственной стратегии. Страна начинается с гражданина, с человека, с его потребностей в комфортной среде, жилье, образовании, обеспечения условий для рождения и воспитания детей. В своем послании Президент не просто констатировал достижения, но поставил еще более масштабные задачи, решение которых повысит жизненный уровень населения. В частности, довести ежегодное число россиян, улучшающих жилищные условия, до 5 млн.человек, в том числе и за счет снижения ставки ипотечных кредитов до 7%, количество вводимых в строй квадратных метров нового жилья до 120 млн в год (сейчас – 80), причем в обязательном порядке с социальной инфраструктурой – больницами, детскими садами, школами и больницами. Очень актуально предложение Президента о программах пространственного развития городов и поселков, при разработке которых обязательно должны быть учтены мнения и запросы жителей. Они должны быть современными, комфортными и удобными, сохранять свое лицо и историческое наследие. Думаю, все, о чем Президент говорил, - реально. Это послание даст импульс для еще более интенсивной работы на всех уровнях власти – от Федерального Собрания до Сахалинской областной думы.
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