Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
Сахалинская областная дума и региональное отделение «Единой России» никогда не согласятся с предложениями снизить пенсии сахалинцам и курильчанам. С таким заявлением выступил Андрей Хапочкин, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областной думы.
«Также как и большинство жителей Сахалинской области, считаю некорректным затрагивать тему социальных выплат сахалинцам и курильчанам в части ее снижения. Тем более, когда этот вопрос увязывается с пенсией, которая зарабатывается ими многолетним трудом на территории единственной в России островной области в сложных условиях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Поэтому, депутаты Сахалинской областной думы и региональное отделение «Единой России» считают недопустимыми подобные высказывания. Такую же оценку дает и глава региона Олег Николаевич Кожемяко.
На сегодняшний день в Сахалинской области приняты и прекрасно работают десятки региональных законов направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения, в число которых входят и наиболее нуждающиеся - семьи с детьми, инвалиды и пенсионеры. Список действующих в области мер социальной поддержки внушителен и включает около 120 видов, а число получателей различных мер помощи составляет более 190 тысяч человек.
«Учитывая многочисленные обращения избирателей по разъяснению этого вопроса, еще раз заявляю, что мы будем и дальше делать все от нас зависящее для соблюдения законных интересов островитян».
Комментарии - 0
Другие
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 10:23 Сегодня Жильцам одного из домов Лугового рассказали о перспективах капитального ремонта
11:46 Сегодня Южно-Сахалинск и Оха забрали всё золото областного первенства по лыжным гонкам
- 11:58 Сегодня Сахалинские зрители стали первыми на предпремьерном показе фильма «Первые» в рамках фестиваля «Утро Родины»
14:22 Сегодня В Корсакове основные котельные планируют перевести на газ через два года
14:56 16 Февраля Акцию «Будь заметней!» провели автоинспекторы Южно-Сахалинска
- 13:17 16 Февраля В детском саду «Бусинка» села Дальнего отметили Масленицу
15:48 20 Февраля В Сахалинской области с 1 мая увеличивается размер минимальной оплаты труда
- 16:42 21 Февраля Спасатели: Выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно
Выбор редакции
- 17:43 Сегодня Сахалинка заняла второе место на соревнованиях Far East Cup
- 15:59 Сегодня Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
- 15:46 Сегодня В Южно-Сахалинске прошло открытое первенство по легкой атлетике
- 14:22 Сегодня В Корсакове основные котельные планируют перевести на газ через два года
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?