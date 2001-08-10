Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам

Сахалинская областная дума и региональное отделение «Единой России» никогда не согласятся с предложениями снизить пенсии сахалинцам и курильчанам. С таким заявлением выступил Андрей Хапочкин, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областной думы.

«Также как и большинство жителей Сахалинской области, считаю некорректным затрагивать тему социальных выплат сахалинцам и курильчанам в части ее снижения. Тем более, когда этот вопрос увязывается с пенсией, которая зарабатывается ими многолетним трудом на территории единственной в России островной области в сложных условиях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Поэтому, депутаты Сахалинской областной думы и региональное отделение «Единой России» считают недопустимыми подобные высказывания. Такую же оценку дает и глава региона Олег Николаевич Кожемяко.

На сегодняшний день в Сахалинской области приняты и прекрасно работают десятки региональных законов направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения, в число которых входят и наиболее нуждающиеся - семьи с детьми, инвалиды и пенсионеры. Список действующих в области мер социальной поддержки внушителен и включает около 120 видов, а число получателей различных мер помощи составляет более 190 тысяч человек.

«Учитывая многочисленные обращения избирателей по разъяснению этого вопроса, еще раз заявляю, что мы будем и дальше делать все от нас зависящее для соблюдения законных интересов островитян».