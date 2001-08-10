Андрей Хапочкин: Страна одна, а мнений может быть много

Секретарь Регионального отделения «Единой России» в Сахалинской области, председатель областной думы Андрей Хапочкин пришел на избирательный участок всей семьей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня для меня особый день потому, что совпало два важных события –выборы Президента России и то, что моя дочь голосует первый раз, - поделился Хапочкин. - Девочка выросла. Мы с ней часто спорим о политике, стране и будущем. Я ей говорю, что революционный путь ни к чему хорошему не приводит, нужна эволюция. Пусть она не всегда со мной соглашается. Главное мне удалось ее убедить проголосовать. Меня радует, что у нее есть собственное мнение. Пусть у молодежи будет своя собственная точка зрения, но необходимо выполнить свой гражданский долг, прийти на избирательный участок, сделать свой выбор и этим определить направление развития государства.

Сегодня выборы проходят в сложной международной ситуации. Россия вновь с большим напряжением сил вернулась в число самых сильных держав мира. Не всем это нравится. Поэтому внешнее и внутреннее давление на наш народ возрастает, становится более масштабным, агрессивным и нечестным. Поэтому важно, чтобы все граждане независимо от того, как они представляют лучшее будущее для россиян, и каких конкретных кандидатов видят на посту президента России, пришли на выборы и показали, что нас всех беспокоит судьба нашей Родины. В этом мы едины! Страна одна, а мнений может быть много.

Андрей Хапочкин отметил, что рад увидеть столько людей пришедших голосовать, а также хорошую и четкую организацию работы на избирательных участках.