В «Единой России» отметили высокий уровень мобилизации своих сторонников на выборах президента России

В региональных отделениях «Единой России» мобилизация сторонников партии на выборах президента РФ проходит на высоком уровне, по состоянию на 12.00 по московскому времени их явка в Сибирском федеральном округе составила более 65%. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия»

По регионам ДФО - более 80%. Об этом в ходе селекторного совещания из мобилизационного центра с секретарями реготделений партии заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Мы видим достаточно хорошие цифры по мобилизации наших партийцев. Для целого ряда субъектов Сибирского федерального округа сегодняшний день - это важный экзамен в преддверии сентябрьской кампании по выборам губернаторов, депутатов заксобраний и административных центров. По состоянии на 12.00 по московскому времени партийная мобилизация в регионах Дальнего Востока составила более 80%, а в Сибирском федеральном округе – более 65%», - подчеркнул он.

Секретарь регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Романенко отметил, что к 15:00 по местному времени явка составила 51,33%. «Было привлечено почти 92% наших сторонников. Ожидаем к концу дня их явку в 100%», - заявил Романенко.

«Из 159 тысяч сторонников партии проголосовало уже 150 тысяч. Ожидаем их стопроцентную явку», - отметил секретарь кемеровского регионального отделения Партии Алексей Синицын.

В свою очередь секретарь регионального отделения партии в Новосибирской области Валерий Ильенко сообщил, что по сравнению с предыдущими выборами главы государства в 2012 году явка выше на 4%. «Что касается партийной мобилизации, а в нашей базе порядка 150 тысяч сторонников, то около 80% пришли на избирательные участки», - заявил он.

В Иркутской области явка также превысила показатели 2012 года на 5%. По словам секретаря регионального отделения Сергея Брилки, было мобилизовано 150 тысяч сторонников партии, из которых, по последним данным, проголосовали 90%.

Наконец, в Забайкалье на 15:00 по местному времени проголосовало 52,4% избирателей. Как сообщил секретарь регионального отделения Сергей Михайлов, явка мобилизованных сторонников составила 92% (около 72,5 тыс. человек).

По мнению замсекретаря Генсовета «Единой России», депутата Государственной Думы Евгения Ревенко, высокая активность на выборах Президента РФ в СФО свидетельствует о неравнодушии граждан, их активной политической позиции. «Выборы – это важнейший инструмент демократии. Но этим инструментом может воспользоваться только по-настоящему сильный, неравнодушный, а главное - ответственный человек. И я верю, что таких в нашей стране подавляющее большинство», - заявил Ревенко.

«Для целого ряда субъектов СФО это важный экзамен в преддверии сентябрьской кампании по выборам губернаторов, депутатов Заксобраний. Хотелось бы обсудить, как проходит проект партийной мобилизации, работа назначенных Партией наблюдателей, какие проблемные вопросы существуют», - сказал Турчак.

«Достаточно высокие цифры по мобилизации. Спасибо огромное», - отметил Турчак. Подводя итоги селектора, Турчак выразил благодарность коллегам за активное участие в мобилизации. «Хотел всех поблагодарить за активное вовлечение наших сторонников в наши партийные проекты, связанные с мобилизацией», - сказал он.

Напомним, «Единая Россия» создала мобилизационный центр, который начиная с 17 марта отслеживает работу региональных отделений партии в ходе выборов. Задача мобилизационного центра — аккумулировать информацию об участии представителей «Единой России» в голосовании. В партии ожидают, что в мобилизации примут участие более 10 млн. партийцев.