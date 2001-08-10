«Единая Россия» во всех регионах проводит дискуссии «Единая Россия. Направление-2026»
«Единая Россия» запустила региональные дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. Работа дискуссионных площадок продлится с 10 до 30 апреля, их итог будет представлен на Федеральной партийной конференции «Единая Россия-2026» в мае. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
«Сегодня в регионах России стартует работа дискуссионных площадок «Единая Россия. Направление 2026», где однопартийцы обсудят возможные пути реализации послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию «Единой России». Результатом региональной работы станет свод предложений партийных дискуссионных площадок, который планируется обсудить и представить на Федеральной партийной конференции «Единая Россия-2026» в мае», - рассказал он.
В каждом субъекте дискуссии пройдут в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представят свои предложения и лучшие практики по реализации послания, а также проработают основные проблемы в данной части. По словам секретаря Генсовета, обсуждение реализации послания будет проходить в том числе в привязке к партийным проектам, партийному строительству и эффективности работы партии в решении проблем граждан и работе приемной, институту сторонников, а также привлечению в «Единую Россию» молодых лидеров и работе кадровых лифтов.
«Единая России» должна стать главным представителем «путинского большинства» во власти. Участникам обсуждения предстоит ответить на вопросы о главных ценностях партии, том, как сделать участие в партийной жизни востребованным и важным для первичных организаций и сторонников, работу которых тоже необходимо активизировать. Также речь пойдет об использовании электронных технологий в партстроительстве и политической партийной работе, обеспечении лидерства «Единой России» в их использовании. Результаты до 30 апреля должны быть собраны ЦИК партии», - заявил Турчак.
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