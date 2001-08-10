Власти Сахалина и Республики Беларусь подписали план совместной деятельности

Правительства Сахалинской области и Республики Беларусь подписали план совместной деятельности на 2018-2019 годы.

Документ своими подписями скрепили губернатор островного региона Олег Кожемяко и министр сельского хозяйства и продовольствия братской страны Леонид Заяц. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

В плане обозначены 22 мероприятия в рамках уже действующего с 2015 года между сторонами соглашения о сотрудничестве. Среди них – содействие в привлечении взаимных инвестиций, применение на Сахалине лучших аграрных технологий из Белоруссии, поставки из этой страны в регион уже доказавшей свою эффективность и практичность грузовой, пассажирской, дорожной, сельскохозяйственной и специальной техники, а также продуктов питания, товаров легкой промышленности и строительной отрасли, сотрудничество в сфере подготовки кадров.

С 2015 по 2017 годы объем взаимной торговли между Сахалинской областью и Республикой Беларусь увеличился в 2,5 раза. Сегодня на островной рынок из братской страны поставляется качественное продовольствие, текстильные изделия и трикотаж, обувь и кожаная галантерея, которая пользуется большим спросом у сахалинцев. Применение высокотехнологичным машинам от белорусских производителей нашлось в аграрной, жилищно-коммунальной, дорожно-строительной и лесной сферах области. Обслуживает технику открывшийся в Южно-Сахалинске сервисный центр компании «БелМашСервис».

Быстрыми темпами развивается сотрудничество в отрасли сельского хозяйства. Наиболее яркий пример – проект по созданию крупной молочно-товарной фермы на 1000 голов основного стада и агрогородока усадебного типа на 50 дворов в селе Раздольном Корсаковского района. Сейчас он вышел на финишную прямую. Ожидается, что уже в этом году современный животноводческий комплекс даст первую продукцию.

- Всего за два года совместной работы мы заметно продвинулись вперед. Считаю, что сегодня есть все возможности для наращивания объемов взаимного товарооборота. В наших планах расширить спектр сотрудничества, дополнив его такими направлениями, как образование, научно-техническая сфера, здравоохранение, спортивные и молодежные обмены, - сказал Олег Кожемяко. – Целесообразно, на наш взгляд, создать в Сахалинской области и Белорусский Торговый Дом. На его площадке можно было бы демонстрировать образцы белорусских товаров, заключать контракты на их поставку в наш регион.

- Мы хотели бы углублять сотрудничество с Сахалинской областью. Такая интеграция идет на пользу обеим сторонам и нацелена на выполнение задачи, которую ранее перед нами поставил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, - оказывать всяческое содействие экономическому развитию российского островного региона, - отметил, в свою очередь, Леонид Заяц.