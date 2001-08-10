«Единая Россия» проведет партийную конференцию по своему обновлению и участию в реализации послания Президента РФ
«Единая Россия» проведет в мае партийную конференцию, на которой будут обсуждаться обновление партии и ее участие в реализации послания президента РФ Федеральному Собранию. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии. Об этом ТИА «Острова» рассказали в отделе агитационно-пропагандистской работы РИК Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия».
«18-19 мая планируется проведение партийной конференции в формате расширенного заседания Высшего и Генерального советов партии. Мы рассмотрим вопросы по двум стратегическим направлениям. Первое – это обновление партии и наращивание нашего мобилизационного потенциала к Единому дню голосования. И второе – участие партии в реализации послания президента через весь спектр политических инструментов, начиная от реализации партпроектов и заканчивая законотворческой деятельностью», – рассказал Турчак.
По его словам, в рамках расширенного заседания ВСГС пройдут внутрипартийные дискуссии при участии секретарей региональных отделений, глав фракций в законодательных собраниях субъектов, руководителей Межрегиональных координационных советов, депутатов Государственной Думы. «Партия совершает разворот в сторону регионов. И майская конференция станет итогом муниципальных и региональных дискуссий, которые уже стартовали на местах. Задача конференции – проанализировать и обобщить предложения регионов по целому ряду направлений», – пояснил секретарь Генсовета «Единой России».
Среди тем, которые будут затрагиваться на конференции, Турчак назвал обновление и развитие партии на ближайшие годы; вопросы партстроительства, эффективности партийных институтов, позиционирования партии; повышение эффективности партийных проектов в сфере экономики, здравоохранения, социальной политики, городской среды; реализация Послания Президента РФ. «Для нас важно выработать и представить программные предложения, вовлечь в открытый разговор, сделать соавторами в принятии решений максимальное количество рядовых партийцев и наших сторонников на местах, которые, по сути, и составляют электоральное ядро Партии», – пояснил он.
Турчак также указал на то, что эффект от содержательного обновления партии, активизации ее рядов должен стать позитивным фоном для выборных кампаний 2018 года. «Поэтому и региональные дискуссии, и конференция пройдут в период подготовки к предварительному голосованию», – резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».
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