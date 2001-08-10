Добыча угля в Сахалинской области достигла 7,6 миллиона тонн в 2017 году

В 2017 году Сахалинская область укрепила позиции в экономике, увеличила социальную поддержку жителей и добилась улучшения демографии. Таковы главные итоги деятельности регионального правительства, озвученные сегодня в итоговом отчете губернатора Олега Кожемяко в Сахалинской областной Думе. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

В прошлом году в регионе сохранилась положительная динамика основных экономических показателей. Увеличились объемы валового регионального продукта (877,6 миллиарда рублей или 100,1 процента по отношению к 2016 году) и промышленного производства (742,6 миллиарда рублей или 100,2 процента).

Самые большие достижения из отраслей продемонстрировала угольная – добыча твердого топлива достигла 7,6 миллиона тонн, что в 1,2 раза выше уровня 2016 года. Это связано с реализацией крупного инвестиционного проекта в Углегорском районе, на территорию которого в минувшем году был распространен режим свободного порта Владивосток. В ближайший период добыча твердого топлива здесь вырастет до 15-20 миллионов тонн. Будет создано до 1200 новых рабочих мест.

Мощный рывок вперед сделало сельское хозяйство. В регионе выросло производство мяса, молока, яиц, овощей. Связано это во многом с выросшей поддержкой отрасли, в том числе, и тех производств, которые включены в состав территории опережающего развития «Южная».

Активно развивались проекты в рамках ТОР «Горный воздух» туристической направленности. На одноименном спортивном комплексе в 2017 году было введено более 10 километров горнолыжных трасс, закончено строительство канатной дороги на северном склоне горы Красной. Уже сегодня сахалинский горнолыжный курорт называют лучшим на Дальнем Востоке и в Сибири. Здесь имеются самая обширная зона катания, современные подъемники и системы оснежения. По итогам прошедшего сезона установлено сразу несколько рекордов посещаемости – этой зимой склоны комплекса привлекли около 90 тысяч гостей. Впервые в истории, в течение одного дня комплекс посетили 5 тысяч человек, а в новогодние праздники – свыше 33 тысяч любителей спорта. Это более чем вдвое превышает показатели прошлого года.

Сейчас у горных подножий строится ряд объектов для туристов - бальнеологический комплекс «Хонока», гостиница с водным комплексом и хостелы класса эконом. Проектируется гостиничный комплекс с коттеджами в альпийском стиле.

В прошлом году начала действовать и новая, уже третья для региона территория опережающего развития «Курилы». К 2020 году в ее состав планируют включить 3 масштабных инвестиционных проекта по переработке рыбы, производству рыбной муки, консервов, добыче золота и серебра.

Первым резидентом ТОР «Курилы» стал рыбокомбинат «Островной», расположенный на острове Шикотан в селе Маклокурильском. Планируется провести его глубокую модернизацию с расширением производства. Еще один подобный завод построят в Крабозаводском. Оба предприятия будут выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы. Реализация проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 миллиардов рублей частных инвестиций.

Привлекательные условия для вложений бизнеса в сахалинскую экономику создает система мер поддержки предпринимателей. В регионе, например, установлены льготы по уплате налогов на имущество и прибыль организаций, предоставляются субсидии, компенсируются затраты на уплату процентных платежей по кредитам и лизинговых платежей. Такая помощь уже дает результат - предприятия, которые получили ту или иную форму поддержки в 2017 году вернули в сахалинский бюджет налогов на треть больше, чем годом ранее. На 1 бюджетный рубль пришлось в среднем 3 рубля налоговых отчислений. А численность работников этих компаний выросла на 8 процентов.

Развитие островной экономики позволило обеспечить мощную поддержку социальной сферы - здравоохранения, образования, культуры и спорта. Был не только сохранен, но и расширен перечень социальных гарантий сахалинцев и курильчан. Всего в нем - около 200 различных мер. Среди новых - региональный материнский капитал, выплаты на приобретение личного автомобиля многодетным семьям и адресная продовольственная помощь малоимущим.

Особое внимание было уделено вопросам поддержки людей с ограничениями здоровья и молодых мам. В прошлом году на Сахалине были построены два крупных центра для реабилитации инвалидов и перинатальный центр, признанные лучшими на Дальнем Востоке.

- Если же говорить о самом главном нашем достижении, то, безусловно, это улучшение демографической ситуации. На сегодняшний день численность жителей Сахалинской области увеличилась более чем на 3 тысячи по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и превышает 490 тысяч человек. У нас растет рождаемость, снижается смертность, увеличивается средняя продолжительность жизни островитян. Как итог, по данным федерального министерства по развитию Дальнего Востока в индексе развития человеческого капитала в округе Сахалинская область занимает лидирующие позиции. Все это я считаю важнейшим результатом нашей общей работы. Нужно такую положительную демографическую динамику сохранить. Уверен, что совместными усилиями мы справимся с этой и многими другими задачами, - подчеркнул губернатор Олег Кожемяко.

Депутаты Сахалинской областной Думы, заслушавшие отчет, в своем большинстве дали положительные оценки деятельности регионального правительства в 2017 году.

- Из доклада понятно, что деятельность правительства и губернатора Сахалинской области сегодня отвечает принципам Послания Президента страны Федеральному Собранию. Вся работа направлена на выполнение целей, которые глава государства обозначил в отношении развития Дальнего Востока. Итоговые показатели достаточно высокие. Ключевые достижения – прекращение оттока населения из Сахалинской области, улучшение в регионе инвестиционного климата, создание новых производств и рабочих мест, решение вопросов продовольственной безопасности, повышение комфортности проживания через развитие социальной сферы и благоустройство городов и сел. Все эти направления достаточно успешно реализуются у нас, - отметил депутат Александр Ивашов.

- Сегодня мы видим целенаправленную и системную работу по развитию Сахалинской области в целом. Отрадно, что наконец удалось сдвинуть с мертвой точки решение многих проблемных вопросов. Главное – улучшается демографическая ситуация, жителей области становится больше. Важно продолжать строить дороги, приводить населенные пункты в порядок, заниматься газификацией. В качестве важных инициатив на будущее, которые сейчас обсуждаем с областным правительством, отметил бы введение региональных доплат к пенсиям сахалинцев и курильчан, установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда и повышение прожиточного минимума для людей старшего поколения. Считаю, что эти меры позволят закрепить сложившиеся на островах положительные тенденции, - сказал председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин.