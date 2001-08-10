Дмитрий Мезенцев о запрете на импорт лекарств из США: «Не надо драматизировать»
Ограничения на импорт лекарств из США, которые планируется установить в рамках ответных санкций – это справедливая, своевременная ответная мера на то давление, которому подвергается Россия со стороны Белого Дома. Об этом заявил председатель комитета совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Дмитрий Меценцев.
«Не надо драматизировать законопроект, представлять его ужасающим для национальной фармакологической промышленности или аптечных сетей. Закон носит очень взвешенный, точечный и продуманный характер. Он позволит Правительству выверено защищать национальные интересы, не снижая социальных стандартов и социальной защищенности граждан России», - подчеркнул Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
Член совета Федерации уточнил, что законопроект носит рамочный характер и еще будет обсуждаться в нижней палате российского парламента вместе с экспертами – представителями реального сектора экономики.
«Мы будем тщательно анализировать те меры, которые может предпринять российское правительство в рамках реализации взвешенного, но необходимого ответа России на действия Трампа, свидетелями которых мы являемся. Мы готовы к учету новых реалий, но дай бог, чтобы этих форм давления и жестких реалий было как можно меньше», - добавил Дмитрий Мезенцев.
Руководители фракций в Государственной Думе внесли на рассмотрение законопроект об ответных мерах на санкции США. В частности, предлагаемая норма предусматривает запрет или ограничение на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов. Кроме того, проект подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям, а также отмену исключительных прав американских производителей на товарные знаки (бренды).
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